Cinecì CortiCulturalClassic: il festival del cinema giovane di Palma Campania scalda i motori per il Carnevale

Palma Campania, 4 febbraio 2023 – Fervono i preparativi per l’edizione 2023 di Cinecì CortiCulturalClassic, il festival del cinema giovane di Palma Campania diretto da Massimo Andrei e organizzato dall’associazione Napoli Cultural Classic in sinergia con l’assessorato alla cultura del Comune di Palma Campania. L’Assessore Elvira Franzese, insieme al sindaco Nello Donnarumma, hanno annunciato che durante questa edizione saranno messi in palio tre premi.

Una novità importante riguarda il Carnevale di Palma Campania. Infatti, ci sarà la possibilità per i giovani cineasti di girare durante i grandi eventi palmesi, cortometraggi, documentari, interviste e videoclip che poi andranno a concorrere alla nuova edizione di Cinecì. I lavori, girati interamente in loco, concorreranno per la sezione “Carnevale” al miglior cortometraggio, e per i cineasti ci sarà la possibilità di vincere un premio in denaro di 2000 euro.

Le giornate dove sarà possibile girare i filmati sono: 4 febbraio (dalle 21 alle 3); 5 febbraio (dalle 8 alle 13) 12 febbraio (dalle 16:30); 13 febbraio (dalle 19); 19 febbraio (dalle 16:30); 20 febbraio (dalle 19:30); 21 febbraio (dalle 16:30).

Un’occasione da non perdere per gli amanti del cinema e, ovviamente, del Carnevale Palmese, tra i più caratteristici d’Italia. Per quanto riguarda invece “Cinecì CortiCultural Classic 2023”, oltre al premio messo in palio per i corti girati durante il Carnevale Palmese, ci saranno altri due premi: uno di 500 euro per il miglior cortometraggio giunto dalle scuole e l’altro dedicata alla memoria di Salvatore Ferrara, storico cittadino Palmese, del valore di 2000 euro.