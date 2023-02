Serie A, il Napoli fa visita allo Spezia per cercare di allungare in attesa di Inter-Milan

Gli Azzurri scenderanno in campo con i liguri allo Stadio Alberto Picco domenica alle ore 12.30. Nel Napoli potrebbero essere confermati gli undici visti in campo nella gara con la Roma mentre nello Spezia mister Gotti è alle prese con assenze importanti

Dopo la vittoria di misura al Maradona con la Roma il Napoli affronta lo Spezia in trasferta allo Stadio Alberto Picco, in gara valida per uno degli anticipi della 21esima giornata del campionato di Serie A. Gli Azzurri, attualmente primi con 53 punti, hanno l’obiettivo di continuare a vincere per provare ad allungare ulteriormente sulle inseguitrici, sempre più distanziate di giornata in giornata. L’occasione è di quelle ghiotte perché mentre la formazione di Spalletti affronterà i liguri in questo turno di campionato l’Inter, seconda a quota 40 punti, se la vedrà con il Milan nel derby della Madonnina. Ed è quindi probabile che almeno una delle due squadre milanesi lasci qualche altro punto per strada, se non tutt’e due in caso di pareggio. All’andata non fu affatto facile per il Napoli superare lo Spezia, il risultato si sbloccò solo all’89’ con il primo gol in maglia Azzurra dell’ex Sassuolo Giacomo Raspadori, in quella occasione chiamato a sostituire l’infortunato Osimhen. Anche questa volta la sfida presenta delle insidie ma c’è da dire che gli Azzurri nel frattempo sono cresciuti tanto e viaggiano sulle ali dell’entusiasmo visti i risultati ottenuti. I liguri, invece, sono reduci da tre sconfitte di fila e sono alla ricerca di punti per allontanarsi quanto prima dalle zone basse della classifica.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nello Spezia mister Gotti dovrà fare a meno di nove giocatori. Tra squalificati e infortunati non ci saranno Nzola, Bastoni, Gyasi, Ekdal, Holm, Kovalenko, Sala e Moutinho. In porta Dragowski e difesa formata dal terzetto Amian, Caldara e Nikolaou. A centrocampo Bourabia, Ampadu e Agudelo con ai lati Ferrer e Reca. In attacco Verde alle spalle del nuovo acquisto Shomurodov.

Nel Napoli nessun indisponibile. In porta Meret e difesa formata da Rrahmani e Kim al centro, con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Osimhen, con ai lati Lozano (favorito su Politano) e Kvara.

Probabili formazioni:

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. All. Gotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

ARBITRO: Di Bello della sezione di Brindisi