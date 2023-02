Serie A, il Napoli ospita la Cremonese al Maradona

Squadre in campo questa sera a partire dalle ore 20.45. Gli obiettivi della formazione di Spalletti sono aumentare il distacco sulle inseguitrici e prendersi la rivincita sui lombardi dopo la cocente eliminazione agli ottavi di Coppa Italia

Il Napoli affronta questa sera la Cremonese al Maradona in gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A. Gli Azzurri, primi in classifica con 56 punti hanno l’occasione di portarsi a quota 59 e aumentare momentaneamente il distacco sulla seconda in classifica, cioè sull’Inter che affronterà domani sera la Samp in trasferta. Altro obiettivo della formazione di Spalletti è quello di prendersi la rivincita sulla Cremonese dopo l’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia proprio da parte della formazione lombarda. L’attenzione è massima, nonostante i Grigiorossi siano ultimi in classifica e ben 48 punti separino le due formazioni, Spalletti non ha nessuna intenzione di sottovalutare gli avversari. Ecco perché in campo manderà in campo la formazione tipo e qualche cambio sarà effettuato solo a risultato acquisito. Cosa che non è avvenuta nella gara di Coppa, quando il Napoli scese in campo con le seconde linee per poi cambiare a gara in corso e si vide eliminare ai rigori per l’errore dagli 11 metri di Lobotka, nonostante buona parte dei tempi supplementari giocati in superiorità numerica per l’espulsione di Sernicola.

Per quanto riguarda le probabili formazioni il Napoli scenderà in campo con Meret tra i pali e difesa formata da Rrahmani e Kim con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Osimhen con ai lati Lozano (o Politano) e Kvara.

Ballardini farà a meno degli infortunati Buonaiuto, Lochoshvili, Quagliata, Okereke, Dessers e Bianchetti. In porta Carnesecchi e difesa composta dal terzetto da Ferrari, l’ex Chiriches e Vasquez. A centrocampo Pickel, Castagnetti e Benassi con Sernicola e Valeri sulle fasce. In attacco Ciofani e Afena-Gyan.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Benassi, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan. All. Ballardini

ARBITRO: Luca Massimi della sezione di Termoli