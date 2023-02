Serie A, il Napoli fa visita al Sassuolo per l’anticipo della 23esima giornata di campionato

Squadre in campo questa sera a partire dalle ore 20.45. Tra gli Azzurri indisponibile l’infortunato Raspadori, costretto un mese fuori per una distrazione muscolare. Probabile che Spalletti pensi a qualche cambio in vista della gara di Champions con l’Eintracht Francoforte, più a gara in corso che dall’inizio. Tra i padroni di casa in forse Berardi

Il Napoli fa visita al Sassuolo questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia in gara valida per l’anticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A. Gli Azzurri primi in classifica a più 15 dall’Inter secondo, sono reduci da 6 vittorie consecutive, l’ultima in casa con la Cremonese con il risultato di 3-0. L’obiettivo dei ragazzi di Spalletti è quello di rendere ancora più corposo il vantaggio sui Nerazzurri, portandosi momentaneamente a più 18. E soprattutto cercare di farlo senza sprecare troppe energie, visto che martedì il Napoli scenderà nuovamente in campo per la gara di Champions con l’Eintracht Francoforte al Maradona. Questo non sarà per nulla semplice visto che il Sassuolo è una squadra in forma. I Neroverdi sono reduci da quattro risultati utili consecutivi, tra cui la vittoria larga sul Milan in trasferta e quella di misura con l’Atalanta tra le mura amiche. Insomma il Sassuolo rischia di essere una bella gatta da pelare, anche considerando i precedenti al Mapei, che in questi anni si è rivelato un campo ostico: il Napoli lì è riuscito a vincere tre volte in nove sfide, una volta ha perso e ben 5 volte ha pareggiato. La formazione di Dionisi proverà l’impresa, quella di fermare il Napoli come hanno fatto finora nel corso della stagione solo il Liverpool (in Champions ma gli Azzurri erano già qualificati, ndr), l’Inter e la Cremonese (in Coppa Italia agli ottavi). Spalletti, che oggi festeggia le mille panchine in carriera, ben consapevole di tutto ciò non farà un grande turnover mentre è probabile che qualche cambio sarà effettuato solo a gara indirizzata. Guai a fermarsi proprio ora, la strada che porta a uno scudetto che manca da ben 33 anni è ancora lunga.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nel Sassuolo è in forte dubbio Berardi, che ha fastidi all’adduttore sinistro. Nel 4-2-3-1 in porta Consigli e difesa formata da Erlic e Ruan Tressoldi al centro, con Zortea e Rogerio sulle fasce. In mediana Frattesi e Obiang. Sulla trequarti Bajrami, Nenrique e Laurienté. In attacco Defrel.

Nel Napoli unico assente Raspadori, costretto almeno un mese fuori da una distrazione muscolare. Spalletti cambierà pochissimo rispetto alla sfida con la Cremonese. In porta Meret e difesa formata da Rrahmani e Kim al centro, con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Lobotka, Anguissa ed Elmas. In attacco Osimhen con ai lati Politano e Kvara.

Probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Obiang; Bajrami, Henrique, Lauriente; Defrel. All. Dionisi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

ARBITRO: Andrea Colombo di Como