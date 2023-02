Serie A, il Napoli affronta l’Empoli in trasferta

Squadre in campo al Castellani quest’oggi alle ore 18. Nel Napoli previsto almeno un cambio per reparto dopo l’impegno in Champions mentre tra i padroni di casa Zanetti costretto a fare a meno a centrocampo degli squalificati Bandinelli e Akpa Akpro si affiderà ad Haas e Henderson

Dopo aver battuto 2-0 l’Eintracht Francoforte nella gara di andata degli ottavi di Champions per il Napoli è di nuovo tempo di pensare al campionato. La formazione di Luciano Spalletti scenderà in campo quest’oggi alle 18 per la sfida in trasferta, allo Stadio Carlo Castellani, con l’Empoli. Obiettivo degli Azzurri, primi con 62 punti in classifica, è quello di continuare a vincere per mantenere il vantaggio di 15 punti sull’Inter seconda. Per questo contro un avversario di indubbio valore come la formazione di Zanetti, mister Spalletti si affiderà ai titolarissimi, effettuando al massimo un cambio per reparto rispetto alla sfida con il Francoforte, per far tirare un po’ il fiato ai suoi. L’anno scorso proprio l’Empoli giocò un brutto scherzo al Napoli, spegnendo i suoi sogni scudetto: i gol di Henderson e Pinamonti furono una mazzata per una squadra che veniva dal pareggio in casa con la Roma e dalla sconfitta al Maradona con la Fiorentina. Ecco perché Spalletti non vuole cali di concentrazione, al tecnico va bene che si parli apertamente di scudetto ma guai a farsi prendere dalla presunzione che porterebbe, come ha dichiarato in conferenza stampa, a errori e alla “fine della crescita”.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nell’Empoli Zanetti sarà costretto a fare a meno degli squalificati Bandinelli e Akpa Akpro, oltre all’infortunato Cambiaghi e forse a Caputo che non è al meglio della condizione. Il modulo scelto dal tecnico dovrebbe essere il 4-3-1-2. Vicario tra i pali e difesa composta da Ismajli e dall’ex Luperto al centro, con ai lati Ebuehi e Parisi. A centrocampo Haas, Henderson e Marin. Sulla trequarti Baldanzi alle spalle dell’inedita coppia di attacco formata da Piccoli e Satriano.

Nel Napoli previsto al massimo un cambio per reparto rispetto alla sfida con il Francoforte. Tra i pali Meret e difesa composta al centro da Rrahmani e Kim, con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka ed Elmas. In attacco Osimhen con ai lati Politano e Kvara.

Probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Henderson, Marin; Baldanzi; Piccoli, Satriano. All. Zanetti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

ARBITRO: Giovanni Ayroldi di Molfetta