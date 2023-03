Serie A, il Napoli ospita la Lazio al Maradona

Squadre in campo questa sera a partire dalle ore 20.45. Nessun turnover da parte di Spalletti, al posto di Mario Rui squalificato ci sarà Olivera. L’ex Sarri nella Lazio ritrova Romagnoli in difesa e punta su Zaccagni in attacco per far coppia con Felipe Anderson e Immobile

Il Napoli ospita questa sera la Lazio al Maradona in gara valida per l’anticipo della 25esima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Spalletti, prima in classifica con 65 punti, a più 18 sull’Inter seconda, è reduce dalla vittoria in trasferta con l’Empoli e cerca il nono successo consecutivo in campionato. La Lazio invece è in piena lotta per un posto in Champions, dopo la vittoria striminzita con la Sampdoria all’Olimpico i Biancocelesti sono quarti a 45 punti, uno in più della Roma che segue a quota 44 e a più 4 sull’Atalanta sesta in classifica. La gara tra Napoli e Lazio si preannuncia ricca di emozioni visti i precedenti, nell’ultimo incrocio tra le due formazioni finì 4-0 con gol di Zielinski, Fabian Ruiz e doppietta di Mertens. La sfida di questa sera vedrà l’uno contro l’altro due dei migliori attaccanti della Serie A, da una parte Victor Osimhen e dall’altra Ciro Immobile, entrambi in uno stato di forma eccellente e pronti a trascinare le rispettive squadre. Visto il delicato impegno, a cui seguirà l’altrettanto delicato appuntamento con l’Atalanta, mister Spalletti deciso a infliggere il colpo di grazia alle già lontanissime inseguitrici e ad arrivare nel migliore dei modi alla gara di ritorno degli ottavi di Champions con il Francoforte (con i quarti vicini dopo la vittoria dell’andata), non farà alcun turnover. Stessa cosa nella Lazio farà l’ex Sarri, che non cambierà quasi nulla rispetto alle ultime uscite per provare a tentare il colpaccio.

Nel Napoli in porta Meret e difesa formata da Rrahmani e Kim al centro, con ai lati Di Lorenzo e Olivera. A centrocampo Lobotka, Anguissa e Zielinski. In attacco Osimhen, con ai lati Lozano e Kvara.

Nella Lazio in porta Provedel e difesa formata da Patric e Romagnoli al centro, con ai lati l’ex Hysaj e Marusic. A centrocampo Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto. In attacco Immobile, con ai lati Felipe Anderson e Zaccagni.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

ARBITRO: Luca Pairetto di Torino