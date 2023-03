Mixed by Erry, al via il tour nei cinema in Campania

Il regista e i protagonisti Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena ed Emanuele Palumbo saluteranno il pubblico in 6 sale campane

Da domani 4 all’8 marzo al Metropolitan, Modernissimo, The Space di Napoli, al The Space di Salerno, all’UCI di Casoria e al The Space di Nola. Al via il tour nei cinema della Campania di Mixed by Erry, il nuovo film di Sydney Sibilia sull’ascesa e la caduta di Erry, primo “pirata” nella discografia italiana, e dei suoi fratelli. Un’avventura partita come un gioco dai vicoli di Forcella e diventata presto, e inaspettatamente, in un’avventura leggendaria e travolgente. Il regista e i protagonisti Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena ed Emanuele Palumbo saluteranno il pubblico in sei sale a partire da domani 4 marzo con tre appuntamenti a Napoli alle ore 18.50 al Cinema Metropolitan (Via Chiaia 149), alle ore 21.15 al Cinema Modernissimo (Via Cisterna dell’Olio 49/59) e alle ore 22.00 al The Space (Viale Giochi del Mediterraneo). Il tour proseguirà domenica 5 marzo a Salerno al Cinema The Space (Viale Antonio Bandiera) alle ore 19.00 e si concluderà mercoledì 8 marzo nei cinema UCI di Casoria alle ore 20.00 e al The Space di Nola alle ore 21.20.

Prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, il film è una produzione Groenlandia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix, scritto da Armando Festa e Sydney Sibilia. Nel cast con i giovani protagonisti anche Francesco Di Leva, Cristiana Dell’Anna, Adriano Pantaleo, Chiara Celotto, Greta Esposito, con Fabrizio Gifuni.

Sinossi: Una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale. Nel magico capoluogo campano degli anni ’80, dove Maradona è una divinità, Enrico “Erry” Frattasio trasforma i mixtape che fa per i suoi amici in un impero, grazie all’aiuto dei suoi fratelli Peppe e Angelo. Una clamorosa impresa che cambierà le loro esistenze reinventerà il concetto di pirateria in Italia e porterà la musica nelle vite di tutti.