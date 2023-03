Serie A, il Napoli affronta l’Atalanta al Maradona

Squadre in campo quest’oggi alle ore 18. Dopo la sconfitta dell’Inter con lo Spezia, la formazione di Spalletti vincendo si porterebbe nuovamente a 18 punti di vantaggio in classifica. Spalletti pensa a qualche cambio rispetto alla squadra che ha perso una settimana fa con la Lazio

Il Napoli ospita questa sera a partire dalle ore 18 l’Atalanta al Maradona in gara valida per uno degli anticipi della 26esima giornata del campionato di Serie A. Gli Azzurri sono reduci dalla sconfitta, sempre in casa, con la Lazio (0-1 gol di Vecino) che ha interrotto la striscia di 8 successi consecutivi mentre i bergamaschi arrivano all’appuntamento dopo aver pareggiato tra le mura amiche con l’Udinese. Vista la sconfitta dell’Inter con lo Spezia, la formazione di Spalletti in caso di vittoria si porterebbe nuovamente a più 18 sull’Inter seconda, chiudendo quasi del tutto il discorso scudetto a 12 gare dal termine della stagione 2022-2023. L’Atalanta però rappresenta un osso duro, forse anche più della Lazio che è riuscita nell’impresa di fermare la capolista grazie a una grande organizzazione di gioco tesa a bloccare il solito sviluppo del gioco degli Azzurri a centrocampo. A far la differenza le motivazioni, la Lazio ha messo in campo un particolare impegno perché in piena lotta per un posto in Champions mentre i bergamaschi difficilmente riusciranno a rientrare tra le prime 4 a fine campionato e al momento dovrebbero accontentarsi dei preliminari di Conference League o al massimo, se le cose andranno bene, di un posto in Europa League. Considerato il rendimento dell’Atalanta fuori casa e che storicamente negli anni gli orobici hanno messo tante volte in difficoltà il Napoli, nonostante i calcoli legati alla classifica la gara si preannuncia molto difficile per Osimhen e compagni. Servirà quindi una prestazione top da parte dei ragazzi di Spalletti per riuscire conquistare tre punti importantissimi dopo il passo falso dell’Inter.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nel Napoli non ci saranno Raspadori e Lozano, entrambi non al meglio della condizione. Fuori anche Mario Rui, che sconta l’ultimo turno di squalifica dopo il rosso rimediato nella gara con l’Empoli. La novità potrebbe essere rappresentata da Ndombele al posto di Zielinski a centrocampo. In porta Meret e difesa composta da Rrahmani e Kim con ai lati Di Lorenzo e Olivera. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Ndombele. In attacco Osimhen con ai lati Politano e Kvara.

Nell’Atalanta Gasperini recupera Scalvini e Zappacosta ma è costretto a fare a meno di Hateboer e Koopmeiners. In porta Musso e difesa composta da Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo de Roon e Scalvini con Zappacosta e Maehle ai lati. Sulla trequarti Ederson alle spalle dei due attaccanti Hojlund e Lookman.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Scalvini, Maehle; Ederson; Hojlund, Lookman. All. Gasperini

ARBITRO: Colombo della sezione di Como