Champions League, il Napoli affronta l’Eintracht per il ritorno degli ottavi

Squadre in campo questa sera a partire dalle ore 21. La formazione di Spalletti forte dei due gol dell’andata è vicina al passaggio ai quarti, traguardo mai raggiunto nella storia del club Azzurro

Il Napoli affronta questa sera l’Eintracht Francoforte al Maradona in gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Discorso qualificazione in discesa perché gli Azzurri hanno battuto tre settimane fa i tedeschi 2-0 al Deutsche Bank Park, grazie ai gol di Osimhen e capitan Di Lorenzo. Il passaggio del turno rappresenta un obiettivo ambizioso per la formazione di Spalletti, che oltre a dominare il campionato con più 18 punti al momento sulla seconda, sta disputando un ottimo cammino in coppa. Ambizioso anche perché il Napoli non è mai arrivato ai quarti della massima competizione europea per Club nel corso della sua storia, neanche quando la denominazione era Coppa dei Campioni e in squadra c’era un certo Diego Armando Maradona: nel 1987 il Napoli fu estromesso ai sedicesimi dal Real Madrid mentre nel ’90 uscì agli ottavi nella sfida con lo Spartak Mosca. Qualificazione in discesa ma ci sarà da sudare ancora per 90 minuti, Spalletti e la squadra sono consapevoli di questo e servirà lo stesso atteggiamento di grande pressing avuto in campo qualche giorno fa con l’Atalanta. Anche perché l’Eintracht è una squadra che se viene pressata concede molto in fase difensiva: i ragazzi di Glasner hanno come riferimento l’uomo e la linea difensiva è molto alta, aspetto questo che può essere sfruttato con la rapidità del trio Osimhen, Kvara e Lozano.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nessun turnover nel Napoli rispetto alle ultime uscite. In porta Spalletti ritrova Meret nonostante una vistosa fasciatura al polso. Al centro della difesa Kim, uscito con qualche problema nella sfida con l’Atalanta, farà regolarmente coppia con Rrahmani mentre sulla fascia sinistra verrà preferito Mario Rui a Olivera e la fascia destra verrà occupata da Di Lorenzo. A centrocampo Lobotka, Anguissa e Zielinski. In attacco Osimhen con ai lati Lozano e Kvara.

Nell’Eintracht non sarà della gara Kolo Muani, squalificato dopo il rosso dell’andata. Out anche Lindstrom, indisponibile per infortunio. Il modulo è il solito 3-4-2-1 con Trapp tra i pali e difesa formata da Tuta, Jakic e Ndicka come nel match dell’andata. In mediana Rode e Sow, con Buta e Max sugli esterni. Sulla trequarti Götze e Kamada a supporto di Borré.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Buta, Rode, Sow, Max; Kamada, Götze; Borré. All. Glasner

ARBITRO: Antony Taylor (Inghilterra)