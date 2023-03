Serie A, il Napoli fa visita al Torino

Squadre in campo quest’oggi alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata senza Miranchuk e Karamoh ritrovano Vlasic dopo un lungo stop. Probabile mini turnover nel Napoli, con al massimo due o tre cambi rispetto alla gara di Champions giocata in settimana

Il Napoli affronta quest’oggi il Torino in gara valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Dopo aver conquistato una storica qualificazione ai quarti di Champions League, battendo anche al ritorno l’Eintracht Francoforte, gli Azzurri che dominano il campionato con 68 punti, momentaneamente a più 18 sull’Inter seconda, sono chiamati a continuare nelle vittorie per raggiungere al più presto l’aritmetica scudetto. Fondamentale non sbagliare gare come queste, anche perché il mese di aprile sarà durissimo per gli Azzurri, con ben 7 partite da disputare: due gare in Champions ai quarti con il Milan, poi le gare con Lecce, Verona, Juventus e Salernitana. Ci sarà da gestire bene le forze, il Napoli ha una rosa ampia e chiunque giochi finora ha dimostrato grande impegno e concretezza. Probabile che Spalletti inizi già oggi a ruotare qualche calciatore, nonostante l’imminente sosta per le nazionali prima del tour de force di aprile. Il tutto senza stravolgimenti visto che c’è da mantenere a distanza le inseguitrici e visto che il Torino è una squadra che sta facendo molto bene con i suoi 37 punti in classifica.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nel Torino non ci saranno Miranchuk e Karamoh. Juric si ritrova con gli attaccanti contati ma potrà schierare Vlasic dal primo minuto dopo un lungo stop. In porta Milinkovic Savic e difesa composta da Gravillon, Schuurs e Buongiorno. A centrocampo Ricci e Ilic, con ai lati Singo e Rodriguez. Sulla trequarti Vlasic e Radonjic. In attacco Sanabria.

Nel Napoli al massimo due o tre cambi per mister Spalletti. Porta difesa da Meret e difesa composta da Rrahmani e Kim (o Juan Jesus), con Di Lorenzo e Olivera ai lati. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski (o Elmas). In attacco Osimhen con ai lati Lozano e Kvara.

Probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

ARBITRO: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido