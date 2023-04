Serie A, dopo la sosta per le nazionali il Napoli ospita il Milan al Maradona

Squadre in campo questa sera a partire dalle ore 20.45. Il Napoli senza Osimhen si affida a Simeone mentre Politano pare favorito su Lozano. Nel Milan Pioli torna alla difesa a quattro per ritrovare stabilità e per favorire Leao come trequartista

Dopo la sosta per le nazionali riprende il campionato di Serie A e il Napoli ospita il Milan questa sera al Maradona in gara valida per il posticipo della 28esima giornata. Gli Azzurri sono reduci dalla reboante vittoria per 4-0 con il Torino all’Olimpico mentre i Rossoneri arrivano all’appuntamento dopo aver perso 3-1 in trasferta con l’Udinese. La formazione di mister Spalletti vive un momento grandioso con ben 71 punti in classifica a più 19 sulla Lazio seconda mentre quella di Pioli attraversa un periodo decisamente no, con un solo punto nelle ultime tre uscite. All’andata il Napoli si impose per 2-1 (gol di Politano e Simeone) e anche questa volta gli Azzurri hanno buone possibilità di spuntarla nonostante la pesante assenza di Osimhen per problemi muscolari. La gara di questa sera servirà anche come test per le due partite di Champions, infatti la formazione di Spalletti e quella di Pioli si affronteranno anche nella doppia sfida ai quarti. Saranno tre partite difficili ma il Napoli, nella sfida di questa stasera, ha il vantaggio di avere una situazione di classifica talmente favorevole da giocare senza troppi pensieri (manca solo l’aritmetica per lo scudetto), mentre per il Milan viceversa fare risultato rappresenterebbe un’iniezione di fiducia importante anche per l’Europa. Quindi vincere per il Napoli significherebbe anche infliggere un duro colpo al già provato morale degli avversari, che ricordiamo attraversano un periodo decisamente no.

Per quanto riguarda le probabili formazioni negli Azzurri mister Spalletti non avrà a disposizione Osimhen per un infortunio muscolare, al suo posto pronto Simeone dal primo minuto, con Raspadori che potrebbe entrare a gara in corso. Tra i pali Meret e difesa formata da Rrahmani e Kim con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Simeone con ai lati Politano (o Lozano) e Kvara.

Nel Milan probabile il ritorno alla difesa a quattro. In porta Maignan e reparto arretrato formato da Kjaer e Tomori con ai lati Calabria ed Hernandez. In mediana Bennacer e Tonali. Sulla trequarti Diaz, Krunic e Leao alle spalle dell’unica punta Giroud.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Diaz, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

ARBITRO: Antonio Rapuano della sezione di Rimini