Napoli-Milan 0-4. I Rossoneri sovrastano gli Azzurri al Maradona

A segno per il Milan Leao con una doppietta, Diaz e Saelemaekers

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (dal 81’ Juan Jesus), Mário Rui; Anguissa, Lobotka (dal 68’ Elmas), Zieliński (dal 68’ Ndombele); Politano (dal 68’ Lozano), Simeone (dal 77’ Raspadori), Kvaratskhelia. All. Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Bennacer (dal 83’ De Ketelaere), Tonali; Brahim Díaz (dal 57’ Saelemaekers), Krunić (dal 83’ Bakayoko), Leão (dal 74’ Rebic); Giroud (dal 74’ Origi). All. Pioli

MARCATORI: 17’ e 59’ Leao, 25’ Diaz, 67’ Saelemaekers

ARBITRO: Rapuano di Rimini

Il Milan batte 4-0 il Napoli al Maradona in gara valida per il posticipo della 28esima giornata grazie alla doppietta di Rafael Leao (17’ e 59’), Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers. Due gol per tempo della formazione di Pioli che sale al terzo posto in classifica, posizionandosi a una lunghezza di vantaggio dall’Inter e a -4 dalla Lazio seconda (a 55 punti) mentre il Napoli capolista con 71 punti vede ridursi il proprio vantaggio sui Biancocelesti da 19 a 16 lunghezze. Grande partita dei Rossoneri che anche grazie al ritorno al 4-2-3-1 sono riusciti a ingabbiare il centrocampo Azzurro, un po’ come fece la Lazio qualche giornata fa in una delle altre gare finora perse dal Napoli nel girone di ritorno. Pioli ha chiesto grande sacrificio ai suoi e la squadra ha risposto presente. A Calabria il compito di tenere a freno Kvara mentre Tonali e Bennacer hanno tenuto a bada sia Zielinski che Anguissa. Perfino l’attaccante francese Giroud e Leao hanno dato una grande mano in fase difensiva, a quel punto è bastato giocare di ripartenza per trovare la via del gol. Il Napoli è apparso irriconoscibile, con i reparti tutti scollegati tra loro. Pesante l’assenza di Osimhen ma incolpevole il sostituto Simeone, pochi i palloni ricevuti dall’argentino proprio dal centrocampo. Così come la difesa, Kim e compagni potevano far meglio in qualche occasione ma è mancato il filtro del centrocampo: è lì che il Milan ha vinto la partita. Ma non tutti i mali vengono per nuocere, forse proprio questa sconfitta riuscirà a riportare l’ambiente con i piedi per terra e permetterà di affrontare nuovamente in Champions i Rossoneri con tutt’altro atteggiamento. Questa sconfitta serva da lezione, anche gli avversari meno forti sanno giocare brutti scherzi e conviene ricordarsi che nel calcio spesso l’imprevedibilità risulta determinante.

Meglio il Milan nella prima frazione di gioco. I Rossoneri dopo essersi resi pericolosi a pochi minuti dal fischio iniziale con Diaz che impegna Meret da ottima posizione, vanno in gol al 16’ con Leao, servito proprio dallo stesso Diaz dopo aver superato due avversari sulla fascia destra. Il raddoppio arriva al 25’, Bennacer crossa da sinistra al centro, Diaz ruba palla a Kim e dopo una finta su Mario Rui infila Meret. Il Napoli prova a scuotersi e costringe il Milan a difendersi senza però creare troppi problemi perché la formazione di Pioli si difende con ordine, anche grazie ai ripiegamenti dei propri attaccanti.

A inizio secondo tempo il Napoli intensifica ancora di più la fase offensiva ma ne esce un possesso palla sterile e a quel punto il Milan trova praterie per ripartire in contropiede. Al 59’ Leao va ancora in gol, stavolta su assist di Tonali. Il poker al 67’ con Saelemaekers, che penetra centralmente superando tutta la difesa e infila Meret con un rasoterra: davvero tutto fin troppo facile per il centrocampista del Milan. Spalletti fa entrare Elmas, Ndombele e Lozano al posto di Lobotka, Zielinski e Politano ma cambi non sortiscono l’effetto sperato. Infatti è ancora il Milan ad avere la meglio, Saelemaekers sfiora il raddoppio in due occasioni. Per il Napoli solo il guizzo del neoentrato Raspadori, che va al tiro da pochi passi con la palla che termina abbondantemente a lato.