Cultura: si lavora al board del Premio Penisola Sorrentina

La produzione di uno degli eventi più prestigiosi della costiera è già a lavoro per definire il board della edizione 2023. Il Sindaco di Sorrento Coppola: “Molti sono i traguardi che ci auguriamo di raggiungere”

Sorrento (Na), 6 aprile 2023 – Si stanno svolgendo in questo periodo numerosi incontri e briefing con la direzione e la produzione del Premio Penisola Sorrentina per definire i nomi che comporranno il board della edizione 2023 del riconoscimento nazionale promosso dal Comune di Sorrento, guidato da Massimo Coppola. “I risultati fino ad ora conseguiti sono esaltanti, ma molti ancora sono i traguardi che ci auguriamo di raggiungere”, commentava nella passata edizione il sindaco Coppola. Il patron Mario Esposito in effetti sta in questi giorni incontrando e contattando diversi personaggi che da anni ormai fanno parte del board ed annuncia qualche novità in vista. “Al netto di conferme eccellenti, il nostro team si allarga progressivamente e molti premiati decidono poi nel tempo di far parte di questa grande famiglia che è Sorrento e il Premio Penisola Sorrentina”, dichiara Esposito.

Tra la fine di aprile e la prima decade di maggio si comincerà ad avere l’ufficialità dei primi nomi della giuria e del comitato tecnico.