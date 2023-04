Pasqua con il Munaciello, per scoprire i segreti del Museo del Cartastorie di Napoli

Sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile, dalle 10:00

Nel fine settimana di Pasqua, sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile, dalle 10:00, si rinnova l’appuntamento con la visita guidata del Munaciello alla scoperta dei misteri che cela l’Archivio Storico Del Banco Di Napoli. La visita teatralizzata di Tappeto Volante, in compagnia de O’ Munaciello, è una delle esperienze sensoriali, formative e necessarie più affascinanti che si possano fare a Napoli.

Il Cartastorie / museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli è il più suggestivo della città, perché vi sono custodite migliaia di storie e di personaggi, all’interno delle scritture degli antichi banchi pubblici napoletani. Circa ottanta chilometri di scaffalature contengono diciassette milioni di nomi, centinaia di migliaia di storie di pagamenti e dettagliate causali che ricostruiscono un affresco vivo di Napoli e di tutto il Mezzogiorno, dal 1573 sino ai giorni nostri. Un tesoro di memorie lungo 450 anni. Il Cartastorie, utilizzando ogni canale di divulgazione disponibile, dalla multimedialità alla scrittura creativa, restituisce alla città e al mondo intero le voci, le narrazioni e le vicende immortalate sulle innumerevoli pagine dei tomi dell’Archivio Storico del Banco di Napoli.

In una delle leggende più radicate a Napoli, si racconta che uno spiritello piccolo e deforme si aggiri tra gli antichi palazzi: Il Munaciello. Questo è il suo nome, ha una natura duplice: gentile con qualcuno, dispettoso con altri, e le origini della leggenda sono raccontate dalla penna della grande scrittrice napoletana Matilde Serao. Nessuna figura più di quella del Munaciello potrebbe fare da sfondo alla visita teatralizzata del Museo del Cartastorie all’Archivio storico del Banco di Napoli, con il racconto della storia di un popolo di 17 milioni di anime lungo 450 anni.

Ogni sabato e domenica (e il lunedì di Pasquetta) dalle 10.00 alle 18.00 con prenotazione obbligatoria per gruppi, scolaresche ed individuali. Sono previste tre tipologie di visita: visita libera, visita guidata con accompagnatore scientifico e visita Teatralizzata con ‘o Munaciello(solo con prenotazione obbligatoria per gruppi da minimo 25 persone). Sono previsti speciali pacchetti turistici per gruppi e/o scolaresche (minimo 25 persone) su richiesta come, per esempio: visita Teatralizzata del Museo con ‘O Munaciello + Visita Guidata del Centro Storico di Napoli, in collaborazione con Ass. Manallart. Per ulteriori informazioni, telefonare al numero 081 863 15 81 oppure scrivere a info@tappetovolante.org .