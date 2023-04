Serie A, il Napoli fa visita al Lecce

Squadre in campo al Via del Mare questa sera a partire dalle ore 19. Spalletti ancora senza Osimhen punta su uno tra Raspadori e Simeone, con il primo che sembra leggermente in vantaggio per guidare l’attacco. I padroni di casa, a caccia di punti salvezza, ritrovano Umtiti e Maleh

Il Napoli affronta quest’oggi il Lecce allo Stadio Ettore Giardiniero, meglio noto come Via del Mare, in gara valida per uno degli anticipi della 29esima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Spalletti dopo aver inanellato una serie di vittorie e aver fatto un cammino finora straordinario, ha subito una battuta di arresto nella gara con il Milan, venendo battuta al di là di ogni pronostico addirittura per 4-0 al Maradona dai Rossoneri. Gli Azzurri sono chiamati subito a rialzarsi, riprendendo a fare punti così da chiudere al più presto il discorso scudetto: per il terzo tricolore della sua storia al Napoli, che attualmente ha 71 punti in classifica (la Lazio seconda ne ha 55), mancano solo 15 punti da conquistare e vanno fatte quindi 5 vittorie. Kvara e compagni proveranno a conquistare la prima già oggi con il Lecce, anche se affrontare la squadra salentina nel proprio stadio non sarà per nulla facile. Soprattutto per la situazione dei padroni di casa, che arrivano all’appuntamento dopo aver rimediato 5 sconfitte consecutive e per questo vedono avvicinarsi la zona retrocessione, che ora dista solo 8 punti (il Lecce è a 27 punti, il Verona terzultimo a 19). Oltretutto il Napoli farà ancora a meno di Osimhen, anche se Spalletti ha l’imbarazzo della scelta in attacco e per quanto riguarda gli altri reparti cambierà solo qualcosina, anche per far rifiatare i suoi in un mese ricco di impegni: dopo il Lecce il Napoli infatti affronterà ancora in Milan nella doppia sfida (andata e ritorno) dei quarti di Champions, il Verona che lotta per non retrocedere, la Juventus a caccia di punti per i primi posti e infine la Salernitana.

Per quanto riguarda le probabili formazioni mister Baroni nel Lecce ritrova Umtiti e Maleh ma farà a meno dello squalificato Blin. Modulo 4-3-3, in porta Falcone e difesa formata da Umtiti e Baschirotto al centro con ai lati Gendrey e Gallo. A centrocampo Maleh (o Helgason), Hjulmand e Gonzalez. In attacco Strefezza, Ceesay e Di Francesco.

Nel Napoli Spalletti sembra intenzionato ad apportare solo qualche modifica rispetto alla formazione scesa in campo con il Milan, confermando in toto la difesa, sostituendo Zielinski con Elmas e stavolta lanciando Giacomo Raspadori alla guida dell’attacco invece di Giovanni Simeone (che entrerebbe solo a gara in corso). In porta Meret e difesa composta Rrahmani e Kim al centro con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Lobotka, Anguissa ed Elmas. In attacco Raspadori con ai lati Lozano e Kvara.

Probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All: Spalletti

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo