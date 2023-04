Quarti di Champions League, il Napoli fa visita al Milan al San Siro per la gara di andata

Squadre in campo questa sera a partire dalle ore 21. Gli Azzurri faranno a meno di Osimhen e di Simeone (non convocati) mentre è in dubbio la presenza di Raspadori: nel caso non ce la faccia pronto Elmas. Nel Milan il tecnico Pioli sembra intenzionato a confermare la formazione vincente al Maradona nella gara di campionato

Milan e Napoli si affrontano questa sera al San Siro, a partire dalle ore 21, in gara valida per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League. I Rossoneri, dopo la grande vittoria per 4-0 al Maradona nella gara di campionato, sono reduci dal pari con l’Empoli, risultato maturato secondo molti per un turnover azzardato da parte del tecnico Stefano Pioli. Gli Azzurri, invece, dopo la sconfitta sono tornati a vincere sul campo del Lecce, in una gara tutt’altro che facile e scontata, anche per la situazione in classifica dei Giallorossi. Questa sera assisteremo al terzo incontro stagionale tra le due formazioni mentre il quarto avverrà nella gara di ritorno il 18 aprile. Al Napoli mancano solo 15 punti (5 vittorie) per la matematica scudetto, quindi ci si può aspettare che la formazione di Spalletti, a questo punto della stagione, si concentri maggiormente sulla Champions per arrivare in semifinale dove l’avversaria sarà probabilmente l’Inter che ha battuto ieri a Lisbona il Benfica 2-0. Purtroppo però la formazione di Spalletti è apparsa in calo ultimamente e sarà costretta a fare a meno di alcuni dei suoi giocatori di maggior talento: questa sera non ci saranno né Osimhen né Simeone (entrambi infortunati) mentre è in forse Raspadori. Quest’ultimo sta meglio ed è probabile che parta dal primo minuto per poi alternarsi a gara in corso con Elmas, che andrebbe a ricoprire il ruolo di falso nueve. Ma al di là dei giocatori molto probabilmente mister Spalletti cambierà qualcosa a livello tattico per non vedere i suoi soccombere come successo al Maradona, dove i Rossoneri sono riusciti ad avere la meglio ingabbiando il centrocampo, esattamente come ha fatto la Lazio in una delle altre gare perse dal Napoli finora. Al Milan, a quel punto, è bastato giocare di ripartenza per trovare la via del gol. Proprio quello che Spalletti cercherà di evitare, magari scegliendo un atteggiamento più prudente per poi giocarsi la qualificazione nella gara di ritorno, dove se non Simeone forse Osimhen ci sarà.

Per quanto riguarda le probabili formazioni Pioli sembra intenzionato a riconfermare l’11 che ha già battuto il Napoli. In porta Maignan e difesa formata da Kjaer e Tomori al centro con ai lati Calabria e Theo Hernandez. A centrocampo Tonali e Krunic. Sulla trequarti Diaz, Bennacer e Leao alle spalle dell’unica punta Giroud.

Il Napoli è probabile che parta dal primo minuto con Raspadori, con quest’ultimo che poi verrebbe sostituito a gara in corso con Elmas a fare il falso nueve. In porta Meret e difesa composta da Rrahmani e Kim, con ai lati Di Lorenzo e Olivera. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Raspadori con ai lati Politano (o Lozano) e Kvara.

Probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

ARBITRO: Istvan Kovacs (Romania)