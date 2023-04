Vesuvius 79 d.C. – Fuga da Pompei, il nuovo edugioco di società

Il gioco ricostruisce in maniera scientifica e storica, la distruzione di Pompei

Sfuggire all’eruzione del vulcano del 79 d.C. fino a portarsi in salvo, abbandonando la città prossima alla totale distruzione? Possibile, almeno in gioco! È questo infatti lo scopo dei giocatori di “Vesuvius 79 d.C. – Fuga da Pompei”, l’innovativo edu-boardgame (gioco di società), che ricostruisce in maniera scientifica e storica, la distruzione di Pompei a seguito dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

Il Progetto, è realizzato da Stupor Mundi Trans-Media, azienda napoletana di Cross-Gamification e Accademia del Fantastico, nell’ambito del progetto di Edutainment Crossmediale: Progetto Annales Experience / Stupor Mundi Transmedia, in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei (PAP) che mette a disposizione la propria competenza per fornire il background scientifico, storico ed iconografico, sia all’autore, che agli illustratori, game designer, fumettisti, modellisti e programmatori dell’Accademia del Fantastico.

Il gioco sarà presentato in anteprima venerdì 28 aprile alle ore 12,00 presso al Napoli – Comicon presso la Mostra D’oltremare. Alla presentazione interverranno:

Per il Parco archeologico di Pompei

Silvia Bertesago, Funzionario archeologo del PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI e responsabile per il Parco del progetto “VESUVIUS”.

Per il Progetto Annales Experience / Stupor Mundi Trans

Ciro Sapone / Autore “VESUVIUS BOARDGAME”

Enzo Troiano / Magister Artistico ACCADEMIA DEL FANTASTICO

Venere Federico / Direttore di Rete ed Editore GRUPPO TELECAPRI Moderatore

Mauro Monti / Curatore Area Gioco – COMICON