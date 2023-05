Giro d’Italia: ordinanza chiusura scuole ricadenti nelle municipalità 4 e 6

L’ordinanza prevede, in occasione della sesta tappa del Giro d’Italia, la chiusura delle scuole ricadenti nelle Municipalità 4 e 6

Napoli – Domani 11 maggio 2023 le scuole di due municipalità di Napoli resteranno chiuse per il passaggio del giro d’Italia. Si tratta della municipalità 4 (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale) e della municipalità 6 (San Giovanni-Barra-Ponticelli). L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Gaetano Manfredi in vista della sesta tappa della corsa ciclistica, che attraverserà la città da Est a Ovest fino al Lungomare di via Caracciolo. In quest’area sono previste limitazioni al traffico e chiusure di alcune strade, come via Marina.

Nella municipalità 4 la chiusura riguarda le scuole medie e superiori, oltre alle scuole per l’infanzia del 7 circolo didattico. Nella municipalità 6 sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e le scuole per l’infanzia dei circoli 10, 11, 12 e 13.