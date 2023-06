Serie A, il Napoli campione d’Italia affronta la Sampdoria già retrocessa

Squadre in campo al Maradona a partire dalle ore 18.30. Gli Azzurri verranno premiati dalla Lega Serie A al termine della gara con la coppa dello scudetto e la medaglia d’oro ai calciatori e a mister Spalletti

Il Napoli affronta oggi la Sampdoria al Maradona in gara valida per la 38esima giornata del campionato di Serie A. Si tratta dell’ultima gara della stagione ed è l’ultima anche per Luciano Spalletti sulla panchina Azzurra, che lascia per sua decisione e con il merito di aver portato la società di De Laurentiis a vincere lo scudetto a 33 anni dall’ultima volta. “Due anni indimenticabili, per me è difficile andare via. Non è facile lasciare questi calciatori e questa città. Non lascio perché ho smesso d’amare. Lascio perché ho dato tutto”, dice il mister in conferenza stampa. Afferma di sentirsi napoletano anche lui e giura che non affronterà il Napoli da allenatore di un’altra squadra, lasciando intendere che in futuro potrebbe allenare all’estero. Per l’ultima di campionato, come ammesso dal mister, scenderanno sul terreno di gioco i protagonisti (a eccezione di infortunati e squalificati) di questa stagione memorabile, accantonando il turnover applicato nelle ultime uscite. Una passerella in pratica a cui farà seguito la premiazione della squadra con la consegna della coppa dello scudetto, che verrà alzata al cielo da capitan Di Lorenzo, e la consegna della medaglia d’oro ai calciatori e a Spalletti. Proseguirà in questo modo una festa che per i tifosi dura da un mese (l’1-1 con l’Udinese, ndr) in un Maradona strapieno e con la copertura dell’evento in ben 5 continenti, oltre ai 21 maxi-schermi che tra Napoli e provincia trasmetteranno in chiaro il secondo tempo (quindi dalle ore 19.15) per concessione di Dazn (titolare dei diritti tv) alle autorità cittadine. Durante la festa non mancheranno i fuochi d’artificio e la musica con la partecipazione di cantanti, attori e tanti ospiti.

Per quanto riguarda le probabili formazioni il Napoli si sistemerà in campo con il solito 4-3-3. In porta Meret e difesa formata al centro da Rrahmani e Juan Jesus (vista la squalifica di Kim), con a destra Di Lorenzo e a sinistra Mario Rui al rientro dall’infortunio. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco vista l’assenza degli infortunati Politano e Lozano saranno Elmas e Kvara ad affiancare Osimhen.

Tanti gli assenti nelle fila della Sampdoria. In porta Ravaglia e difesa a tre formata da Gunter, Amione e Murru. A centrocampo Rincon e Yepes con ai lati Zanoli e Augello. Sulla trequarti Leris a supporto di Gabbiadini e De Luca.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Amione, Murru; Zanoli, Rincon, Yepes, Augello; Leris; Gabbiadini, De Luca. Allenatore: Stankovic.

ARBITRO: Feliciani di Teramo

Autore Elpidio Ercolanese