Napoli-Sampdoria 2-0. Gli Azzurri vincono anche l’ultima di campionato

Decidono la gara i gol di Osimhen (su rigore) e Simeone. Al termine della partita la festa con tanti ospiti sul palco tra cantanti, musicisti e attori

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui (77′ Bereszynski); Anguissa (80′ Demme), Lobotka, Zielinski (67′ Gaetano); Elmas (67′ Raspadori), Osimhen (77′ Simeone), Kvaratskhelia. All. Spalletti

SAMPDORIA (4-4-1-1): Turk; Zanoli, Gunter (46′ Malagrida), Amione, Murru; Gabbiadini (89′ Ntanda), Rincon (88′ Segovia), Paoletti (90 Ilkhan), Augello; Leris; Quagliarella (87′ Ivanovic). All. Stankovic

MARCATORI: 64′ rig. Osimhen, 85′ Simeone (N)

ARBITRO: Feliciani di Teramo

Il Napoli campione d’Italia vince fino alla fine, battendo al Maradona 2-0 la Sampdoria (già retrocessa in B), nella 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Spalletti, ormai ai saluti per scelta sua, domina sia nel primo tempo che nella ripresa, quando va a segno prima con Osimhen (il capocannoniere sigla su rigore) e poi chiude i giochi con una perla del Cholito Simeone (che dedica il gol a Maradona). Si è chiusa così una stagione dove lo scudetto non è quasi mai sembrato in discussione, avendo il Napoli segnato un solco profondo tra sé e le inseguitrici. Si è chiusa nel modo più bello, con un’altra vittoria tra le mura amiche, l’ennesima che ha permesso agli Azzurri di arrivare a quota 90 punti al triplice fischio. Tantissimi se si pensa che la seconda, ovvero la Lazio dell’ex Sarri, ne ha solo 74, quindi ben 16 in meno. Tante le emozioni in uno stadio esaurito in ogni ordine di posto, sia per quello che si è visto in campo ma soprattutto nel dopo partita con la premiazione a calciatori e staff tecnico e lo spettacolo con l’esibizione di cantanti, musicisti, comici e attori. Il prosieguo ideale di una festa che dal 4 maggio, giorno dell’aritmetica scudetto con il pareggio al Friuli, non si è mai esaurita e che in tanti ricorderanno per tutta la vita.

Spalletti a differenza delle ultime uscite sceglie di mandare in campo la formazione titolare, eccezion fatta per lo squalificato Kim e gli infortunati Politano, Lozano e Olivera, così da concedere la passerella più o meno a tutti (anche con i cambi in corsa). Parte forte il Napoli, al 3’ Kvara serve Zielinski e il polacco non trova la porta di poco. Gli Azzurri ci provano ancora con lo stesso Kvara e poi con Osimhen ma entrambi peccano di precisione. Prova a rispondere la Samp con l’ex Quagliarella, che da ottima posizione di testa trova solo il fondo.

Nella ripresa il copione non cambia, è ancora il Napoli a fare la partita. Altra occasione per i Blucerchiati, stavolta con Malagrida, opposizione di Meret e il risultato resta sullo 0-0. Al 61’ tentativo di imbucata di Osimhen, che viene stretto tra due giocatori: l’arbitro concede il calcio di rigore. Sul dischetto va proprio l’attaccante nigeriano e fa 1-0. Appena 4 minuti dopo tentativo di Anguissa, il portiere della Samp salva sulla linea. Spalletti manda a riposo Elmas e Zielinski, in campo entrano Raspadori e il giovane Gaetano. In seguito il mister manda a riposo anche Osimhen, facendo entrare Simeone. Proprio il Cholito all’85’ fa partire un gran tiro dalla distanza per il gol del 2-0. Gol che l’argentino dedica al connazionale Maradona. Nel finale applausi dello stadio anche per Quagliarella, forse alla sua ultima gara da calciatore. Il Napoli si prende l’intera posta, portandosi a quota 90 punti, l’ennesimo traguardo in una stagione straordinaria.

Autore Elpidio Ercolanese