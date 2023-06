SSC Napoli, lunedì la presentazione di mister Garcia

Il nuovo allenatore del Napoli sarà presentato lunedì 19 giugno nel Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Entra nel vivo l’avventura di Rudi Garcia al Napoli, allenatore scelto da Aurelio De Laurentiis per sostituire Luciano Spalletti. Il mister, che ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno e guadagnerà 2,5 milioni di euro più bonus, sarà presentato in conferenza lunedì 19 giugno presso il Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Luogo scelto dal presidente dopo una telefonata al direttore del museo Sylvain Bellenger e modo per accedere ulteriormente i riflettori un’eccellenza di Napoli nel mondo. Sarà probabilmente in questa occasione che De Laurentiis spiegherà la sua scelta. Per ora il presidente si è limitato a scrivere in un tweet: “Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!”. Una scelta che ha sorpreso tanti e non fa fare i salti di gioia a molti tifosi, visto il palmares dell’allenatore francese di origini spagnole. “Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia”, il tweet del nuovo mister.

Garcia torna in Italia dopo l’esperienza alla Roma in cui ha fatto ottime cose: 61 vittorie, 35 pareggi e 22 sconfitte in 118 panchine. Due secondi posti dietro la Juventus di Conte, nella prima annata fece 85 punti con i giallorossi (record poi superato da Spalletti proprio alla Roma), nella seconda chiuse il campionato a quota 70. Dopo l’esperienza alla Roma il mister ha allenato l’Olympique Marsiglia e poi per due stagioni il Lione, raggiungendo nel 2020 la semifinale di Champions League dopo aver eliminato la Juve. Garcia ha finora vinto poco, forse meno di quanto avrebbe meritato. Nel 2010-2011 ha conquistato il campionato francese con il Lille, vincendo nella stessa stagione anche una coppa di Francia.

Dopo una carriera che finora viene considerata di alti e bassi il 59enne avrà il difficile compito di sostituire Spalletti, che prima del Napoli veniva però considerato l’eterno secondo un po’ come accade a lui. Simili i moduli utilizzati dai due allenatori: 4-3-3 per Spalletti, 4-2-3-1 e 4-3-3 i preferiti da Garcia. Lo stile di gioco delle squadre allenate dal francese è votato all’attacco, fatto di pressing alto e verticalizzazioni. Una volta disse: “Difendere bene è una forza della squadra intera, non solo dei centrocampisti o dei difensori. Abbiamo 11 giocatori che difendono insieme e questa è la cosa più importante”. Frase che spiega molto bene la sua filosofia di gioco, anche se per capire come giocherà il Napoli converrà aspettare di vedere cosa succederà nel mercato estivo.

La formazione probabilmente sarà simile a quella vista nella stagione appena conclusa, anche se per puntare alla vittoria della Champions (obiettivo dichiarato della società) qualche acquisto andrà fatto, oltre a trattenere ovviamente i pezzi pregiati, su tutti Kvara e Osimhen (il Napoli valuterà solo offerte superiori a 120 milioni di euro, ndr). Dopo il riscatto di Giovanni Simeone, che ha firmato un contratto fino al 2026, l’unico sul piede di partenza sembra Kim, per la quale è prevista una clausola rescissoria valida per l’estero che va dai 45 ai 60 milioni di euro nella finestra dall’1 al 15 luglio. Il difensore coreano sarebbe nel mirino del Bayern Monaco, per sostituirlo il Napoli pensa a Scalvini dell’Atalanta. Per quanto riguarda lo staff di Garcia il tecnico porterà con se almeno due figure: Stéphane Jobard, suo vice al Marsiglia e all’Al-Nassr, e Claude Fichaux, collaboratore dai tempi del Lille. Il mister ritroverà poi il video analyst Simone Beccaccioli, con cui aveva lavorato a Roma e che Spalletti ha voluto a Napoli, dove peraltro ha ancora un anno di contratto. Il preparatore atletico rimarrà Francesco Sinatti mentre l’allenatore dei portieri sarà ancora Alejandro Rosalen Lopez, vista la scelta di De Laurentiis di creare un gruppo di lavoro che sia svincolato da chi guida la squadra.

