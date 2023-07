Presidente Ordine, obiettivo è legge nazionale

Napoli, 11 luglio 2023 – Garantire alla popolazione ma soprattutto alle fasce deboli, bambini, adolescenti e anziani il diritto all’assistenza psicologica. Con questo intento la Campania, prima Regione in Italia, ha istituito la figura dello psicologo di base. Inizialmente saranno 146 gli psicologi che entreranno in servizio e che garantiranno un primo livello di assistenza psicologica gratuita per tutti i cittadini. Oggi la presentazione con il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

“Gli psicologi di base – ha spiegato il presidente dell’Ordine degli psicologi della Campania, Armando Cozzuto – si occuperanno di fornire un grandissimo supporto all’importante lavoro svolto dai medici di medicina generale e dai pediatri e potranno intervenire laddove il medico o il pediatra lo riterrà necessario e potranno anche garantire un accesso diretto della popolazione soprattutto in considerazione del fatto che oggi ci sono pochissime aziende che hanno psicologi strutturati”. La Campania ha fatto da apripista.

Autore Pasquale Vespa Direttore responsabile NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica

