Napoli, ufficiale l’acquisto di Cajuste. Il centrocampista ha già iniziato ad allenarsi

Cajuste è stato acquistato dal Reims, club transalpino, per 12 milioni di euro

Jens-Lys Michel Cajuste è un nuovo calciatore del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis, dopo le visite mediche svolte ieri, ha ufficializzato oggi l’acquisto e il giocatore ha già iniziato ad allenarsi a Castel di Sangro (in Abruzzo), dove la squadra è in ritiro. Cajuste, centrocampista svedese di origini statunitensi, è stato prelevato dal club francese Stade Reims a titolo definitivo per 12 milioni di euro e ha firmato un contratto che lo lega agli Azzurri per 5 anni a 1,2 milioni di euro più bonus legati al rendimento. Jens ha 24 anni ed è alto 188 centimetri, ha militato nel club danese Midtjylland dal 2018 fino al gennaio 2022 (vincendo due campionati), quando è passato al club transalpino Reims, dove si è messo in mostra per le sue capacità di fare filtro davanti alla difesa e per la propensione a penetrare la metà campo avversaria senza troppi problemi. Sarà lui la prima alternativa ad Anguissa (attualmente infortunato) e rappresenta l’erede di Tanguy Ndombele (tornato in estate al Tottenham), se pur con caratteristiche leggermente diverse.

Cajuste è il secondo acquisto del Napoli in questa finestra di mercato dopo l’arrivo di Natan, difensore brasiliano scelto per sostituire Kim Min-jae (vai all’articolo). Probabile anche la partenza di Zielinski, vicino al club arabo Al-Ahli. Il Napoli sta lavorando per sostituire il polacco con Gabri Veiga del Celta Vigo e regalare così a mister Garcia un centrocampo completo prima dell’inizio del campionato fissato per il 19 agosto.

Autore Elpidio Ercolanese

