Serie A, il Napoli affronta il Frosinone in trasferta per la prima gara della stagione

Al via la stagione 2023-2024. Si inizia con il Napoli che a partire dalle ore 18.30 affronterà il neo promosso Frosinone allo stadio Benito Stirpe

Il Napoli affronta quest’oggi il Frosinone in gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I Campioni d’Italia, che sulla propria panchina non hanno più Luciano Spalletti ma Rudi Garcia, hanno cambiato pochissimo nel mercato estivo e partono da favoriti ai nastri di partenza. L’obiettivo degli Azzurri è quello di ripetersi, forti di risultati straordinari messi a segno nella passata stagione, quando il Napoli ha vinto il terzo tricolore della sua storia con ben 16 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Ci sono squadre che si sono rinforzate come l’Atalanta, altre che hanno cambiato tanto come il Milan. La formazione di Garcia ha salutato Kim Min-Jae e acquistato il sostituto Natan, oltre a trattenere i big Osimhen e Kvara ha acquistato qualche giovane di prospettiva. Gli Azzurri hanno un’ossatura già ben delineata, un affiatamento che difficilmente perderanno. Elementi questi che vanno ad aumentare la fiducia rispetto al fatto che il Napoli farà un altro campionato straordinario e sarà competitivo, come nella passata stagione, anche in Champions. La gara di oggi appare proibitiva per il Frosinone, squadra che ha dominato lo scorso anno il campionato di Serie B ma è per stessa ammissione del suo presidente ancora in costruzione. Di Francesco aspetta rinforzi per provare a centrare la salvezza senza particolari problemi. I giallo-azzurri proveranno comunque a fare una grande gara, forti anche del fatto che nel Napoli mancherà Kvara per affaticamento mentre Anguissa guarderà la gara dalla panchina dopo aver recuperato dall’infortunio solo nelle scorse ore.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nel Frosinone in porta Turati e difesa a quattro formata da Monterisi e Romagnoli al centro con Oyono e Marchizza ai lati. A centrocampo terzetto formato da Gelli, Mazzitelli e Harroui. In attacco Borrelli con ai lati Baez e Caso.

Nel Napoli in porta Meret e difesa formata al centro da Rrahmani e Juan Jesus (o Natan ma solo a gara in corso), con ai lati Di Lorenzo e Olivera. A centrocampo Elmas, Lobotka e Zielinski. In attacco Osimhen, con ai lati Politano e uno tra Zerbin e Lozano.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Borrelli, Caso. All. DI Francesco

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Zerbin. All. Garcia

ARBITRO: Marcenaro di Genova

