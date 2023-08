Il Napoli affronta il Sassuolo al Maradona per la seconda giornata di campionato

Gli Azzurri scenderanno in campo con i Neroverdi questa sera a partire dalle ore 20.45. Per la prima gara interna i Campioni d’Italia ritrovano Kvara e Anguissa mentre non sono stati convocati Demme e Gaetano, entrambi vicini alla cessione

Dopo aver battuto 3-1 il Frosinone nella prima gara della stagione 2023-2024 grazie ai gol in rimonta di Politano e Osimhen (doppietta), il Napoli affronta al Maradona il Sassuolo di Alessio Dionisi. Gli Azzurri ritrovano per l’esordio tra le mura amiche Anguissa e Kvara, il primo pronto ad affiancare Lobokta e Zielinski mentre il secondo probabile titolare nell’attacco completato da Osimhen e Raspadori (o Politano). L’obiettivo degli Azzurri è quello di conquistare altri tre punti e rispondere al Milan che ieri ha battuto al Meazza 4-1 il Torino. I Neroverdi invece, che faranno ancora a meno di Berardi (al suo posto probabilmente Ceide), si presentano al Maradona con 0 punti in classifica, dopo essere stati battuti in casa dall’Atalanta di Gasperini. Con un mercato che sembra attualmente impantanato dopo il mancato acquisto di Gabri Veiga e una rosa che appare incompleta per affrontare tante competizioni, Rudi Garcia continuerà a puntare tutto sull’ossatura solida dei Campioni d’Italia. Il Napoli ha un affiatamento che gli permetterà probabilmente di primeggiare anche quest’anno in Serie A e quindi il tecnico franco-spagnolo cercherà, come già si è capito nella prima gara della stagione, di cambiare meno possibile per non rischiare di intaccare gli equilibri della sua squadra.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nei padroni di casa in porta Meret e difesa composta da Rrahmani e Juan Jesus al centro con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobokta e Zielinski. In attacco Osimhen con ai lati Kvara e Politano.

Nel Sassuolo in porta Consigli e difesa a quattro formata da Erlic e Viti al centro con ai lati Toljan e Viña. A centrocampo Lopez ed Henrique. Sulla trequarti Defrel, Bajrami e Laurienté alle spalle di Pinamonti.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

ARBITRO: Antonio Giua della sezione di Olbia

Autore Elpidio Ercolanese

