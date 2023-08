Calciomercato Napoli, Lindstrom ha già iniziato ad allenarsi con i compagni

Quest’oggi il primo allenamento a Castel Volturno per il centrocampista danese il cui acquisto è stato ufficializzato ieri

Jesper Lindstrom, nuovo calciatore del Napoli acquistato dall’Eintracht Francoforte, ha già iniziato ad allenarsi con i compagni scendendo in campo questa mattina all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Il Club di Aurelio De Laurentiis ha pubblicato diversi scatti dell’allenamento sul proprio sito ufficiale e il calciatore verrà convocato probabilmente già per la partita con la Lazio di sabato, anche se partirà inizialmente dalla panchina.

“Ciao a tutti i tifosi del Napoli, sono felicissimo di essere qui. Non vedo l’ora di giocare davanti a tutti voi! Forza Napoli!”, ha scritto ieri sui social Lindstrom. Per l’acquisto del 23enne danese il Napoli ha versato nelle casse del club tedesco 5 milioni di euro per il prestito oneroso, a cui vanno aggiunti i 20 milioni per l’obbligo di riscatto. Il calciatore ha firmato un contratto per 5 anni a 2,3 milioni di euro a stagione.

Nato il 29 febbraio 2000 a Taastrup nella periferia di Copenaghen da giovanissimo Lindstrom ha iniziato a giocare con la squadra locale prima di spostarsi prima al BSI, poi al Vallensbaek e successivamente al Brondby fino al 2021, quando viene acquistato dall’Eintracht. Con i tedeschi 5 reti in 39 presenze nella prima stagione, 9 gol in 38 presenze nella seconda. Con lui Garcia avrà a disposizione un trequartista capace di giocare in tutte le posizioni d’attacco dietro la prima punta, particolarmente bravo nei dribbling e nel fornire assist ai compagni grazie a ottime doti tecniche e una buona velocità.

Autore Elpidio Ercolanese

Mi piace: Mi piace Caricamento...