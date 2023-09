Serie A, il Napoli ospita la Lazio di Sarri al Maradona

Squadre in campo quest’oggi a partire dalle ore 20.45. La formazione di Garcia, a caccia della terza vittoria consecutiva, proverà a rispondere al Milan che ieri ha battuto la Roma ed è salito in testa alla classifica. I Biancocelesti cercano la prima vittoria dopo un inizio di stagione horror

Il Napoli affronta questa sera la Lazio al Maradona in gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Gli Azzurri che hanno battuto in questo inizio stagione prima il Frosinone e poi il Sassuolo sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva. C’è infatti da rispondere al Milan che ieri ha battuto la Roma all’Olimpico e viaggia a bottino pieno di 9 punti. Situazione opposta nella Lazio, finora a mani vuote. I Biancocelesti, che hanno perso con il Lecce in trasferta e a sorpresa con il Genoa in casa, sono chiamati al più presto a invertire la tendenza. I pronostici sono a favore della formazione di Garcia anche se non è da sottovalutare la voglia della Lazio di provare a fare risultato. La formazione di Sarri ha vinto nell’ultima gara giocata al Maradona ma anche le statistiche sono a favore del Napoli, con ben 10 vittorie e sole 3 sconfitte dal 5 novembre 2016: a questa data risale l’ultimo pareggio tra le due squadre, finì 1-1 e Sarri allenava proprio il Napoli.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nel Napoli non ci sarà Lozano, ceduto poco prima della chiusura del calciomercato al Psv. Tra i pali Meret e difesa formata da Rrahmani e Juan Jesus al centro con Di Lorenzo e Olivera ai lati. A centrocampo confermati Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Osimhen con ai lati Kvara e Politano.

Sarri non avrà a disposizione il nuovo arrivato Matteo Guendouzi e l’infortunato Pedro. Davanti a Provedel difesa formata da Casale e Romagnoli al centro con Lazzari e Marusic ai lati. A centrocampo Kamada (o Vecino), Cataldi e Luis Alberto. In attacco Immobile con ai lati Felipe Anderson e Zaccagni.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri

ARBITRO: Andrea Colombo di Como

Autore Elpidio Ercolanese

