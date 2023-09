Casalnuovo di Napoli, le coloratissime sculture di Cracking Art giungono in città

Cracking Art, movimento artistico conosciuto per la creazione di installazioni urbane

Casalnuovo di Napoli, 9 settembre 2023 – Da anni girano l’Italia e il mondo le coloratissime sculture realizzate dalla Cracking Art, movimento artistico conosciuto, soprattutto, per la creazione di installazioni urbane caratterizzate da grandi animali in plastica colorata rigenerata.

Grazie ad un accordo con il Centro Studi Nappi, associazione di promozione sociale coordinata da Giovanni Nappi, alcune delle creazioni della Cracking Art giungeranno a Casalnuovo di Napoli: “Abbiamo deciso di investire nelle opere realizzate da un movimento artistico che per le proprie creazioni utilizza materiale rigenerato e rigenerabile.

Un’azione di arte e di bellezza, ma contemporaneamente di fortissima attenzione alla natura, agli animali e all’ambiente” – dichiara Giovanni Nappi. Nappi spiega anche qualche dettaglio sull’installazione delle sculture: “Posso anticipare che una delle creazioni della Cracking Art è stata acquistata per una installazione permanente nel nuovo spazio che allestiremo per svolgere nei prossimi mesi tante attività all’aperto. Sveleremo poi la figura scelta, che darà anche il nome alla nostra nuova area di Outdoor Education” – continua Nappi – e ora non ci resta che attendere. Ci sarà una giornata dedicata alle straordinarie e coloratissime installazioni della Cracking Art anche nella città di Casalnuovo di Napoli- conclude poi – e noi ci saremo per ammirarle.”

