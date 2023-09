Genoa-Napoli 2-2. Gli Azzurri vanno sotto e acciuffano il pari solo nel finale

Brutta partita della formazione di Garcia. Il Genoa va in vantaggio con Bani al 40’ e poi raddoppia con Retegui al 56’. Accorcia le distanze il Napoli con Raspadori al 76’, per poi trovare il pari all’84’ con Politano

GENOA (4-4-1-1): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Martin (90′ Vasquez); Sabelli, (75′ Malinovskyi), Strootman (77′ Thorsby), Badelj, Frendrup; Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui (58′ Olivera); Anguissa (58′ Raspadori), Lobotka (75′ Cajuste), Zielinski; Elmas (46′ Politano), Osimhen, Kvaratskhelia (89′ Zerbin). All. Garcia.

MARCATORI: 40′ Bani (G), 56′ Retegui (G), 76′ Raspadori (N), 84′ Politano (N)

ARBITRO: Fabbri della sezione di Ravenna

È terminata 2-2 la sfida tra Genoa e Napoli al Marassi valida per la quarta giornata del campionato di Serie A con i gol di Bani e Retegui da una parte, di Raspadori e Politano dall’altra. Dopo la sconfitta casalinga con Lazio ci si aspettava tutt’altra gara da parte degli Azzurri, apparsi privi di idee e troppo lenti per provare a scardinare l’ottima guardia della formazione Rossoblù, brava a colpire non appena ne ha avuto modo. Il Napoli, almeno per ora, ha perso il suo gioco. Quel gioco che nella passata stagione gli ha permesso di laurearsi campione d’Italia a 33 anni di distanza dall’ultima volta. Così dopo essere andata sotto di due gol la formazione di Garcia si è accesa solo nel finale con una reazione di orgoglio. Un pareggio frutto però di giocate individuali (azzeccati gli ingressi di Politano e Raspadori) più che del gioco, gioco che il Napoli non ha più. C’è da ritrovarsi al più presto, cercare di tornare al recente splendore. L’aria attorno a Garcia nel frattempo si è fatta già pesante con l’Inter che è a più 5 e tenta la fuga. Chi si aspettava un campionato con gli Azzurri ancora protagonisti per lo scudetto, dopo un gara così, probabilmente inizierà a ricredersi. Almeno che qualcosa non cambi alla svelta.

Gilardino manda in campo i suoi con un inedito 4-4-1-1, lasciando in panchina Malinovskyi per De Winter nel ruolo di terzino. Garcia invece sceglie di escludere Rrahmani e Olivera per Ostigard e Mario Rui. In avanti invece Elmas sostituisce Politano. Gara bruttina per larghi tratti con i padroni di casa che giocano meglio ma impegnano Meret solo una volta con Retegui prima del gol segnato da Bani nel finale di primo tempo. Il Napoli prova a pareggiare con Kvara che da pochi passi non trova la porta.

Nella ripresa Garcia sostituisce l’ammonito Elmas con Politano ma è ancora il Genoa a far vedere le migliori cose e al 56’ trova anche il raddoppio con Retegui, protagonista di una bella girata in area sulla quale Meret non può nulla. Garcia continua a cambiare e fa entrare Raspadori per Anguissa e Olivera per Mario Rui. Alla mezz’ora entra anche Cajuste al posto di Lobotka. Proprio il nazionale svedese serve a Raspadori l’assist con il quale il Napoli accorcia le distanze: l’ex Sassuolo fa partire un tiro di rara bellezza imparabile per Martinez. Nel finale gli Azzurri attaccano a testa bassa e all’84’ pareggiano con Politano, anch’egli protagonista di un gol bellissimo. Brivido nel finale con il Genoa a un passo di nuovo dal vantaggio: Thorsby non arriva sul cross di Gudmunsson e il Napoli si salva. Al triplice fischio il punto conquistato fa più felice i padroni di casa degli Azzurri. A preoccupare i tifosi però non è tanto il risultato quanto la mancanza di gioco palesata.

Autore Elpidio Ercolanese

