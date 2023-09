Braga-Napoli 1-2. Gli Azzurri espugnano l’Estádio Municipal senza brillare

La squadra di Garcia torna alla vittoria, grazie al gol di Di Lorenzo e all’autorete di Niakaté, dopo i passi falsi in campionato

BRAGA (4-3-3): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Borja (85′ Marin); Vitor Carvalho (67′ Zalazar), Ricardo Horta, Al Musrati; Djalo (77′ Banza), Abel Ruiz (86′ Pizzi), Bruma. All. Artur Jorge

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (13′ Østigård), Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (90′ Natan); Politano (66′ Raspadori), Osimhen (90′ Simeone), Kvaratskhelia (66′ Elmas). All. Rudi Garcia

MARCATORI: 45’+1 Di Lorenzo (N), 84′ Bruma (B), 88′ aut. Niakaté (N).

ARBITRO: Serdar Gözübüyük (Paesi Bassi)

Il Napoli batte 2-1 lo Sporting Braga in gara valida per la prima giornata della fase a gironi (gruppo C) di Champions League ed è pari punti in classifica insieme al Real Madrid (che ha battuto l’Union Berlino). Gli Azzurri passano in vantaggio a fine primo tempo con Di Lorenzo ma si fanno riprendere dai padroni di casa con Bruma nella ripresa, prima che un’autorete di Niakaté nel finale di gara regali loro l’intera posta. Sarebbe potuta finire con un passivo ben peggiore per la formazione portoghese se quella di Garcia fosse riuscita a concretizzare le tante palle gol costruite. Invece il Napoli ha faticato non poco a conquistare i tre punti ed è apparso un lontano parente di quello visto lo scorso anno, quando ha incantato tutti in Italia e in Europa. Resta la soddisfazione di essere tornati alla vittoria ma c’è ancora tanto lavoro da fare, sia in vista dei prossimi impegni di campionato che di quelli in coppa. Affrontare avversari come Real Madrid e Union Berlino, infatti, sarà ben più difficile. In Serie A gli Azzurri hanno da tornare quanto prima alla vittoria per non perdere ulteriore terreno dall’Inter che guida la classifica con 5 lunghezze di vantaggio. I prossimi impegni con Udinese e Lecce restano ampiamente alla portata ma servirà far vedere ben altre prestazioni.

Parte subito forte il Braga con Ricardo Horta che prova a spaventare Meret: decisiva la deviazione di Olivera e palla fuori. Grande occasione poco dopo anche per il Napoli con Osimhen, a pochi passi dalla porta Matheus sbarra la strada. Fioccano le occasioni per gli Azzurri, ancora con Osimhen e poi con Di Lorenzo: entrambi beccano il palo. Il Braga però non è da meno con le conclusioni prima di Djalo su punizione e poi di Abel Ruiz di testa. Dopo un rigore annullato dopo il consulto dell’arbitro al Var per un presunto fallo di Niakatè su Osimhen, la formazione di Garcia passa in vantaggio con Di Lorenzo al 46’.

Nella ripresa il Napoli sfiora più volte il raddoppio, prima con Anguissa e poi creando due occasioni nitide con Osimhen. Il Braga si rende pericoloso con Ricardo Horta, di poco fuori la sua conclusione. Poi ancora Azzurri pericolosi con Zielinski, a due passi dalla porta il polacco manda a lato. Lo Sporting ha ancora energie per pressare e all’84’ viene premiato con la rete di Bruma. Dura tuttavia poco il pari: all’86’ cross di Zielinski e deviazione di Niakaté nella sua stessa porta. Termina 2-1 per il Napoli, Garcia e i suoi sorridono per una sera anche se con la consapevolezza che c’è ancora tanto lavoro da fare.

Autore Elpidio Ercolanese

