Serie A, il Napoli affronta il Bologna al Dall’Ara

Squadre in campo quest’oggi alle 18. Azzurri senza gli infortunati Rrahmani e Juan Jesus: il tecnico Garcia, che oggi festeggia le 100 panchine in Serie A, manderà in campo i giovani Ostigard e Natan

Il Napoli affronta quest’oggi alle 18 il Bologna allo stadio Renato Dall’Ara, in gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. Gli Azzurri recentemente hanno perso con la Lazio in casa, pareggiato con il Genoa e vinto in Champions con i portoghesi dello Sporting Braga. C’è da tentare di recuperare i punti finora persi in campionato, cercando di approfittare del passo falso della Juventus, battuta ieri 4-2 dal Sassuolo e attualmente tre lunghezze avanti (mentre l’Inter, in vetta alla classifica, è ben più lontana). Garcia, che oggi festeggerà le 100 panchine nella massima serie italiana, in Emilia farà a meno degli infortunati Rrahmani e Juan Jesus, affidandosi alla giovane coppia di difensori centrali Ostigard e Natan, con il brasiliano finalmente pronto all’esordio dopo giorni di polemiche per il suo mancato utilizzo da parte dell’allenatore franco-spagnolo. Il Bologna è reduce da tre risultati utili consecutivi e non ha intenzione di fermarsi proprio ora. I Rossoblù allenati da Thiago Motta finora sono stati battuti finora solo dal Milan e hanno dimostrato una grande organizzazione tattica, che probabilmente gli permetterà di aspirare a qualcosa in più della salvezza. L’anno scorso al Dall’Ara finì 2-2, con gli emiliani in rimonta sul Napoli che aveva già in cassaforte lo scudetto. Ragionevole pensare, quindi, che anche questa volta per gli Azzurri la sfida al Dall’Ara non sarà per nulla facile.

Per quanto riguarda le probabili formazioni il tecnico del Bologna farà a meno di Soumaoro e porterà in panchina il nuovo acquisto Saelemaekers. In porta Skorupski e difesa a quattro formata da Beukema e Lucumi con ai lati Posch e Kristiansen. In mediana Aebischer e Freuler con Ndoye, Ferguson e Karlsson alle spalle di Zirkzee.

Nel Napoli vista l’assenza di Juan Jesus e Rrahmani spazio a Ostigard e Natan davanti a Meret, completano il reparto arretrato Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Osimhen con ai lati Kvara e uno tra Politano e Lindstrom.

Probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Thiago Motta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

Autore Elpidio Ercolanese

Mi piace: Mi piace Caricamento...