Serie A, il Napoli affronta l’Udinese al Maradona

Squadre in campo questa sera a partire dalle ore 20.45. Gli Azzurri chiamati a invertire la rotta per non perdere ulteriori punti dalla testa della classifica

Il Napoli ospita questa sera l’Udinese in gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Gli Azzurri sono reduci dal pareggio con il Bologna al Dall’Ara dopo la vittoria in Champions con lo Sporting Braga. La formazione di Garcia ha iniziato con il piede giusto nella massima competizione europea ma stenta ancora in campionato, nelle ultime tre gare due pareggi e una sconfitta. Situazione tesa quindi in casa Napoli, non solo per i risultati ma per l’insofferenza mostrata da alcuni giocatori verso la guida tecnica di Rudi Garcia. Il primo a lamentarsi era stato Kvara all’indirizzo del tecnico franco-spagnolo, poi è toccato a Osimhen, indispettito per la sostituzione a due minuti dal 90′ al Dall’Ara, in una gara da dimenticare per il nigeriano: un palo e un rigore sbagliato. A rincarare la dose gli avvenimenti delle ultime ore, quando l’account di Tik Tok del Napoli se n’è uscito con un video che prende in giro l’attaccante per l’errore dal dischetto, video poi rimosso. Altra benzina sul fuoco, un’altra gatta da pelare per De Laurentiis che nel frattempo è indagato dalla Procura di Roma per falso in bilancio (proprio per l’operazione riguardante l’acquisto di Osimhen, ndr). Difficile dire con quale concentrazione l’attaccante e i suoi compagni riusciranno a scendere in campo. La partita risulta cruciale per la permanenza di Garcia sulla panchina del Napoli, panchina che potrebbe ben presto iniziare a scricchiolare se i risultati non arriveranno. L’Udinese risulta un avversario ampiamente alla portata, pesano però non poco le vicende extra campo che stanno attanagliando gli Azzurri in questo avvio di stagione.

Per quanto riguarda le probabili formazioni Garcia confermerà il 4-3-3. In porta Meret e difesa composta al centro da Ostigard e Natan (vista l’assenza di Rrahmani e Juan Jesus), con ai lati Di Lorenzo e Olivera. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Osimhen con ai lati Kvara e Politano.

L’Udinese è alle prese con molte indisponibilità e quindi scelte quasi obbligate per mister Sottil. In porta Silvestri e difesa a tre formata da Perez, Bijol e Kristensen. A centrocampo terzetto formato da Samardzic, Walace e Lovric, con ai lati Ebosele e Kamara. In attacco Thauvin e Lucca.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil

ARBITRO: Manganiello della sezione di Pinerolo

Autore Elpidio Ercolanese

