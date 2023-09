Napoli Film Festival: serata “Mixed by Erry” per gli incontri ravvicinati

Atteso il regista Olivier Babinet per l’anteprima del film “Normale”, chiude l’anteprima di “A passo d’uomo” con Jean Dujardin. La 24esima edizione si terrà dal 25 al 30 settembre tra l’Istituto Francese e l’Auditorium Santa Luisa di Marillac

Napoli, 27 settembre 2023 – “Il fenomeno Mixed by Erry” sarà il titolo dell’incontro ravvicinato in programma giovedì 28 settembre alle ore 20.30 nella Sala Dumas dell’Istituto Francese di Napoli (via Francesco Crispi 86) in occasione della 24a edizione del Napoli Film Festival diretto da Mario Violini. Parteciperanno Simona Frasca (autrice del libro “Mixed by Erry”), i veri Fratelli Frattasio e gli attori Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena e Emanuele Palumbo che li hanno interpretati al cinema, introdotti dalla giornalista Ilaria Urbani, per raccontare un fenomeno degli anni 80 che è stato rinverdito dal successo del film. A seguire verrà proiettato il film “Mixed by Erry” diretto da Sydney Sibilia che ha vinto il Nastro d’Argento 2023 come miglior commedia.

La pellicola racconta la vera storia di Enrico Frattasio, detto Erry, che a Napoli negli anni ottanta creò unimpero grazie alle musicassette contraffatte vendute in tutta Italia e anche a livello internazionale. Gli eventi di giovedì 28 settembre – Il programma della quarta giornata del Napoli Film Festival 2023 vede al Grenoble la mattinata evento alle ore 11 con la proiezione di “Yuku e il fiore dell’Himalaya” di Arnaud Demuynck e Rémi Durin, riservata alle scuole, l’omaggio a George Simenon con “Maigret” di Patrice Leconte con Gerard Depardieu e Aurore Clement (ore 17), per il Concorso Nuovo Cinema Italia “Le ragazze non piangono” di Andrea Zuliani con Emma Bonini, Anastasia Doaga, Matteo Martari (ore 18.30).

Nell’Auditorium Santa Luisa di Marillac (via Andrea d’Isernia 23) spazio alle opere del concorso SchermoNapoli Corti dalle ore 17: “Il posto del padre” di Francesco D’Ascenzo,“Fatman” di Raffaele Patti, “È solo il vento” di Enrico Iannaccone e “Il vicolo dei sogni” di Lorenzo Giroffi.

Alle ore 18 il critico cinematografico Ignazio Senatore ci accompagna prima tra aneddoti, curiosità e pettegolezzi de “Il cinema visto dal buco della serratura” e dopo nell’analisi del film “Blade Runner”, film che mantiene intatto il suo fascino a 41 anni dall’uscita al cinema.

L’emergenza eruzione è la chiave narrativa della divertente commedia “In fila per due” di Bruno de Paola che verrà presentato in anteprima per Napoli alle ore 19 alla presenza del cast. Il film, prodotto da CinemaFiction, vede protagonisti Andrea Di Maria e Francesca Chillemi, affiancati da Ilaria Rossi, Adriano Falivene, Antonella Stefanucci, Barbara Savinelli, Brunella Cacciuni, e le partecipazioni speciali di Benedetto Casillo e Giacomo Rizzo.

