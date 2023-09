Napoli-Udinese 4-1. Gli Azzurri tornano a vincere e incantare

Al Maradona dominio del Napoli, a segno con Zielinski (su rigore), Osimhen, Kvara e Simeone. Il gol della bandiera per i friulani lo segna Samardzic, uno degli obiettivi di mercato degli Azzurri nella sessione estiva di calciomercato

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa (38′ s.t. Raspadori), Lobotka, Zielinski (26′ s.t. Cajuste); Politano (18′ s.t. Lindstrom), Osimhen (18′ s.t. Simeone), Kvaratskhelia (38′ s.t. Elmas). All. Garcia

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele (13′ s.t. Ferreira), Lovric (27′ s.t. Pereyra), Walace (13′ s.t. Samardzic), Payero, Kamara (27′ s.t. Zemura); Thauvin (13′ s.t. Success), Lucca. All. Sottil

MARCATORI: 19′ p.t. Zielinski (r) (N), 39′ p.t. Osimhen (N), 29′ s.t. Kvaratskhelia (N), 35′ s.t. Samardzic (U), 37′ s.t. Simeone (N)

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

Il Napoli batte 4-1 l’Udinese in gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. La formazione di Garcia la sblocca al 19’ del primo tempo con un calcio di rigore di Zielinski (fallo di Ebosele su Kvara), raddoppia con Osimhen al 39’ e chiude i giochi nel secondo tempo, prima con il gol di Kvara e poi con il poker del neo entrato Simeone, appena due minuti dopo il gol della bandiera dei friulani segnato da Samardzic. Gara dominata dagli Azzurri dall’inizio alla fine, mai in discussione il risultato. Il Napoli per una sera è tornato al vecchio splendore, è tornato a incantare come nella passata stagione quando a suon di gol e giocate ha messo le mani su uno scudetto che mancava da ben 33 anni. E pensare che il passivo per l’Udinese ha rischiato di essere ben più pesante, visti i due legni beccati da Kvara prima del meritato gol. Più vicine ora le pretendenti al titolo di quest’anno, il Milan e l’Inter sono solo a 4 punti di distanza. C’è da continuare su questa strada anche nelle prossime partite, che sono piuttosto ravvicinate: il Napoli affronterà prima il Lecce in trasferta, poi il Real Madrid in Champions e successivamente la Fiorentina in casa prima della sosta per le nazionali.

Parte subito forte la formazione di Garcia, al 10’ vicino al gol con Zielinski che da ottima posizione spara alto. Appena pochi quattro minuti dopo possesso palla prolungato da parte di Kvara, che prima tenta un incursione in area e poi viene colpito sulla caviglia da Ebusele. L’arbitro inizialmente invita il georgiano a rialzarsi, poi viene richiamato al Var e decide per il penalty. Sul dischetto va Zielinski, portiere spiazzato ed è 1-0. Il Napoli attacca a testa bassa, fioccano le occasioni ancora con Kvara, poi con Osimhen e Mario Rui: il portiere dell’Udinese evita il raddoppio. Gli Azzurri però non demordono e la seconda rete arriva finalmente al 39’, a tu per tu con il portiere Osimhen finta e fa 2-0. L’Udinese prova a rientrare in partita nei minuti di recupero del primo tempo, fuori di poco la conclusione di Lovric dalla distanza.

Anche nel secondo tempo gli Azzurri mettono grande intensità e sembrano instancabili. Al 52’ Osimhen sfiora il tris con una giocata delle sue, Kvara poco dopo battezza il palo su un assist al bacio di Politano. Inizia la girandola dei cambi da parte di Garcia, il primo a uscire è Osimhen a cui viene concesso un po’ di riposo visti i tanti impegni ravvicinati che attendono gli Azzurri. Al posto del nigeriano entra Simeone, che prova subito a sorprendere Silvestri senza riuscirci. Poco dopo altro palo da parte di Kvara a impedire un gol bellissimo. Il georgiano ha il merito di non demordere: al 73’ ruba una palla in uscita e si fionda verso la porta dell’Udinese, seminando Silvestri prima di spedire palla in rete. I friulani accorciano le distanze dopo pochi minuti con il neo entrato Samardzic, giocatore a lungo cercato da De Laurentiis durante la sessione estiva di calciomercato. Gli Azzurri però dimostrano di non volersi accontentare e all’81’ vanno di nuovo in gol con Simeone. Finisce 4-1 una partita mai in discussione grazie alla super prestazione del Napoli.

Autore Elpidio Ercolanese

