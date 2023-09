Serie A, il Napoli affronta il Lecce in trasferta

Squadre in campo quest’oggi a partire dalle ore 15. Garcia verso la conferma dell’11 che ha stravinto con l’Udinese

Il Napoli fa visita al Lecce in gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Gli Azzurri dopo qualche passo falso sono sembrati tornare al vecchio splendore nella partita con l’Udinese vinta per 4-1 e ora sono chiamati a confermarsi per continuare l’inseguimento alle squadre in vetta alla classifica (Inter e Milan, entrambe distanti appena 4 punti, ndr). Partita probabilmente difficile quella con il Lecce, che sta disputando un ottimo campionato: finora i salentini hanno perso solo l’ultima gara disputata (con la Juve) e attualmente sono a pari punti proprio con il Napoli. Servirà un’altra super prestazione da parte dei ragazzi di Garcia per superare quella che finora rappresenta la squadra rivelazione del campionato.

Per quanto riguarda le probabili formazioni il Lecce di D’Aversa scenderà in campo con il 4-3-3. In porta Falcone e difesa formata da Baschirotto e Pongracic al centro, con ai lati Gendrey e Gallo. A centrocampo Ramadani con ai lati Rafia e Blin. In attacco Krstovic con al fianco Almqvist e Strefezza.

Nel Napoli Rudi Garcia sembra orientato a confermare l’11 della partita al Maradona con i friulani. In porta Meret e difesa formata dai centrali Ostigard e Natan (Rrahmani e Juan Jesus stanno ancora ai box), con ai lati Di Lorenzo e uno tra Mario Rui e Olivera. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Osimhen con ai lati Kvara e uno tra Politano e Lindstrom.

Probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratshelia. All. Garcia

ARBITRO: Luca Pairetto di Torino

Autore Elpidio Ercolanese

Mi piace: Mi piace Caricamento...