Lecce-Napoli 0-4. Prosegue la striscia positiva degli Azzurri

La formazione di Garcia va in gol con Ostigard nel primo tempo, raddoppia con Osimhen a inizio ripresa e chiude i giochi con i gol prima di Gaetano e poi di Politano (su rigore)

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (16’ s.t. Dorgu); Rafia (16’ s.t. Oudin), Ramadani, Blin (16’ s.t. Gonzalez); Almqvist (37’ s.t. Corfitzen), Krstovic, Strefezza (26’ s.t. Piccoli). All. D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka (30’ s.t. Cajuste), Zielinski (38’ s.t. Gaetano); Lindstrom (13’ s.t. Politano), Simeone (1’ s.t. Osimhen), Kvaratskhelia (13’ s.t. Raspadori). All. Garcia

MARCATORI: 16’ p.t. Ostigard, 6’ s.t. Osimhen, 43’ s.t. Gaetano, 45’+5’ s.t. Politano rig.

ARBITRO: Pairetto di Torino

Il Napoli batte 4-0 il Lecce allo Stadio Ettore Giardiniero di via del Mare in gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A e sale a quota 14 punti in classifica (al terzo posto in attesa di Atalanta-Juve, ndr), rimanendo in scia dell’Inter e del Milan, entrambe prime a quota 18. La formazione di Rudi Garcia va in gol prima con Ostigard al 16’, per poi raddoppiare nella ripresa con il neo entrato Osimhen. Il terzo gol lo sigla il neo entrato Gaetano nel finale, poi il poker arriva su rigore con Politano allo scadere dei minuti di recupero. Risultato netto, gli Azzurri non hanno faticato più di tanto per superare un avversario come il Lecce, che seppure in forma non è riuscito ad arginare la maggiore qualità di Kvara e compagni. Indovinati pure i cambi da parte di Garcia, infatti tre dei gol sono opera di calciatori subentrati dalla panchina. Gli Azzurri dopo la straripante vittoria in casa con l’Udinese (4-1) erano chiamati a confermarsi e lo hanno fatto alla grande, con un’altra super prestazione che non ha lasciato scampo agli avversari. Questo rappresenta anche il modo migliore di presentarsi a un appuntamento difficile come quello di martedì sera, quando il Napoli se la vedrà con il Real Madrid nella seconda gara del girone di Champions.

Nel Lecce mister D’Aversa si affida al solito tridente composto da Strefezza, Krstovic e Almqvist mentre Garcia presenta alcune novità di formazione in attacco, preferendo Simeone a Osimhen e Lindstrom a Politano. La prima occasione gol degli Azzurri arriva al 12’, proprio Lindstrom da ottima posizione non trova la porta. Appena tre minuti dopo su un calcio di punizione tirato da Kvara sbuca Ostigard che di testa fulmina Falcone. Il Lecce prova a rispondere con Krstovic, il numero 9 prova a piazzarla ma Meret si distende in tuffo salvando il risultato. Pochi minuti dopo Lecce pericoloso con Pongracic sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a due passi dalla porta il suo tiro è troppo alto. Il Napoli si fa rivedere dalle parti di Falcone al 39’ con un tiro velenoso da fuori area di Simeone: a lato di pochissimo la conclusione del Cholito. Poco dopo si mette in mostra anche Zielinski, deviazione e palla fuori.

Nella ripresa Garcia fa uscire Simeone per Osimhen. L’attaccante nigeriano al 51’ riceve un bel cross da parte di Kvara sul quale mette la testa siglando il raddoppio. D’Aversa prova a cambiare qualcosa ma le sue sostituzioni non riescono a scalfire il predominio del Napoli. Più che indovinati i cambi di Garcia, che fa esordire il giovane Gianluca Gaetano all’83’. Pochi minuti dopo il centrocampista segna con una sassata da fuori area su assist di Raspadori. Nel recupero lo stesso Gaetano viene atterrato in area. Dal dischetto va Politano, anch’egli entrato nella ripresa (al posto di Lindstrom). L’ex Inter non sbaglia, spiazzato Falcone ed è 4-0 per il Napoli. Un altro poker dopo quello rifilato all’Udinese e finalmente i tifosi Azzurri iniziano a sorridere.

Autore Elpidio Ercolanese

