Champions League, il Napoli affronta il Real Madrid al Maradona

Squadre in campo questa sera alle ore 21. Rudi Garcia si affida agli 11 che hanno battuto Udinese e Lecce in campionato. Anche per l’ex Ancelotti pochi dubbi sulla formazione iniziale

Il Napoli affronta questa sera il Real Madrid al Maradona in gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Gli Azzurri, dopo un avvio di stagione zoppicante, sono ritornati a sfornare grandi prestazioni e vincere prima battendo l’Udinese e poi il Lecce. In Champions la formazione di Rudi Garcia è attualmente prima proprio insieme al Real Madrid nel girone, dopo aver battuto lo Sporting Braga (mentre i Blancos hanno vinto con l’Union Berlino, ndr). La formazione allenata dall’ex Ancelotti sta disputando un’ottima stagione ed è attualmente prima anche in Liga, con 7 vittorie e un pareggio (21 punti, davanti a Barcellona, Girona e Atletico Madrid). Partita difficile, servirà la massima concentrazione da parte dei ragazzi di Garcia per fermare il Real, che nonostante non abbia più Benzema e altri giocatori affermati, ha tanti giovani interessanti tra le sue fila. Se il Napoli oltre a difendere riuscirà anche ad attaccare con continuità e mettere pressione ai Blancos, in difesa un po’ carenti, allora le possibilità di strappare la vittoria aumenteranno.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Garcia senza gli infortunati Gollini, Rrahmani e Juan Jesus, punterà su Meret in porta e difesa composta da Ostigard e Natan, con ai lati Di Lorenzo e uno tra Mario Rui e Olivera. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Osimhen con ai lati Kvara e Politano.

Nel Real Madrid in porta Kepa e difesa formata da Carvajal, Rudiger, Nacho e Camavinga. A centrocampo terzetto con Modric, Tchouameni e Valverde. Sulla trequarti Bellingham agirà alle spalle di Rodrygo e Vinicius Junior.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Rudi Garcia

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Modric, Tchouameni, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. All: Ancelotti

ARBITRO: Turpin (Francia)

Autore Elpidio Ercolanese

