Serie A, il Napoli ospita la Fiorentina al Maradona

Squadre in campo quest’oggi alle ore 20.45. Garcia ancora senza Rrahmani e Juan Jesus continua a puntare su Ostigard e Natan, autori di buone gare finora. Unico dubbio sulla fascia sinistra, dove c’è da scegliere tra Mario Rui e Olivera. Nei Viola mister Italiano conferma Beltran al centro dell’attacco per la terza volta in una settimana

Il Napoli affronta quest’oggi la Fiorentina in gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Gli Azzurri sono reduci dalla sconfitta in Champions con il Real Madrid, nonostante un’ottima gara nella quale non hanno demeritato e che sarebbe potuta finire almeno in pari. In campionato, invece, dopo un avvio di stagione difficile, la formazione di Garcia ha battuto prima l’Udinese e poi il Lecce, tornando al vecchio splendore anche sul piano del gioco. Gara delicatissima quella del Maradona, la Fiorentina sta disputando un ottimo campionato, come dimostra anche la classifica che la vede a pari punti (14) con il Napoli. In Conference i viola hanno pareggiato con gli ungheresi del Ferencvárosi mentre in campionato sono reduci dalla vittoria con il Cagliari per 3-0 all’Artemio Franchi. Servirà una super prestazione da parte degli Azzurri per conquistare i tre punti, prestando però particolare attenzione alla fase difensiva perché la formazione di Italiano spesso pur non giocando con qualità ha dimostrato di avere grande cinismo.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nel Napoli mister Garcia farà ancora a meno di Rrahmani e Juan Jesus. Davanti a Meret in porta ci saranno quindi Ostigard e Natan con ai lati Di Lorenzo e uno tra Mario Rui e Olivera. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Osimhen con Kvara e Politano ai lati.

Mister Italiano farà i conti con le assenze di Dodo, Castrovilli, Pierozzi e Mina. In porta Terracciano e difesa formata da Milenkovic e Martinez Quarta al centro, con ai lati Kayode e Parisi. In mediana Duncan e Arthur mentre sulla trequarti il terzetto composto da Gonzalez, Bonaventura e Brekalo. In attacco Beltran unica punta.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano

ARBITRO: Federico La Penna della sezione di Roma

Autore Elpidio Ercolanese

Mi piace: Mi piace Caricamento...