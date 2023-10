Champions League, il Napoli affronta l’Union Berlino in trasferta

Squadre in campo questa sera a partire dalle ore 21. Probabile turnover in attacco per gli Azzurri, con Simeone che sarà preferito a Raspadori rispetto all’ultima di campionato con il Verona

Il Napoli affronta questa sera l’Union Berlino all’Olympiastadion in gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Gli Azzurri, reduci dalla vittoria per 3-1 con il Verona in campionato, che ha contribuito a rasserenare un po’ gli animi, tenteranno di far risultato per smuovere una classifica che in Champions li vede secondi con 3 punti, a pari merito con lo Sporting Braga e dietro al Real Madrid a quota 6 punti. Proprio il Braga questa sera sarà impegnato con gli spagnoli in una gara difficilissima e il Napoli ha l’occasione di approfittarne per tentare di conquistare punti utili al passaggio del turno. Non mancano insomma le motivazioni agli Azzurri, che probabilmente non avranno grossi problemi a battere i tedeschi. L’Union Berlino non vince una partita dal 26 agosto (l’ultimo successo con il Darmstadt) e in campionato è quartultimo con soli 6 punti. Ben 8 le sconfitte subite da allora e sole 5 reti segnate tra campionato e coppe, dato imbarazzante che non fanno dormire sonni tranquilli al tecnico Urs Fischer, che ha promesso battaglia con il Napoli.

Per quanto riguarda le probabili formazioni l’Union Berlino scenderà in campo con il modulo 3-5-2. In porta Ronnow e terzetto di difesa formato da Doekhi, Knoche e Bonucci (ex Juve). A centrocampo Laidouni, Khedira e Tousart con ai lati Trimmel e Gosens. In attacco Becker e Behrens.

Nel Napoli ancora senza Osimhen, Anguissa e Juan Jesus in porta Meret e difesa formata al centro da Rrahmani e Natan (o Ostigard), con ai lati Di Lorenzo e Olivera. A centrocampo Cajuste, Lobotka e Zielinski. In attacco Simeone (Raspadori probabile a gara in corso) e ai lati Politano e Kvara.

Probabili formazioni:

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Knoche, Bonucci; Trimmel, Laidouni, Khedira, Tousart, Gosens; Becker, Behrens. Allenatore: Fischer

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia

ARBITRO: Peljto (Bosnia)

