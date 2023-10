Serie A, sfida al vertice per Napoli e Milan al Maradona

Squadre in campo questa sera a partire dalle ore 20.45. La formazione di Garcia in caso di vittoria si porterebbe a un punto dal Milan mentre proprio i Rossoneri scavalcherebbero la Juve, al momento prima in classifica Inter permettendo

Il Napoli affronta questa sera il Milan al Maradona in gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Gli Azzurri, dopo un periodo decisamente no, sono reduci dalle vittorie con il Verona in campionato e con l’Union Berlino in Champions. Pur senza brillare e senza un gioco convincente la formazione di Garcia è riuscita a spuntarla con i tedeschi, avversari che hanno creato non poche difficoltà nonostante l’inferiorità tecnica. Non se la passa bene il Milan, che è reduce da due sconfitte consecutive tra Serie A e Coppa (con la Juve e il Psg). Gara di grande importanza quindi, quella di questa sera, per entrambe le formazioni. Gli Azzurri in caso di vittoria si porterebbero a -1 dai Rossoneri terzi in classifica (con 21 punti), avvicinandosi sensibilmente al vertice della classifica. Il primo posto è attualmente occupato dalla Juve con 23 punti, in attesa di vedere cosa farà l’Inter con la Roma. Infatti con una vittoria i Nerazzurri si porterebbero a 25 punti, due in più della Juventus. Un pari servirebbe a poco e non accontenterebbe né Pioli né Garcia, oltre che le rispettive tifoserie e società.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nel Napoli ancora assente l’infortunato Osimhen, così come Juan Jesus mentre Anguissa è in fase di recupero e si accomoderà in panchina. In porta Meret e difesa formata al centro da Rrahmani e Natan, con ai lati Di Lorenzo e uno tra Mario Rui o Olivera. A centrocampo Cajuste, Lobotka e Zielinski. In attacco Raspadori guida l’attacco, con ai lati Politano e Kvara.

Nel Milan assenti gli infortunati Loftus-Cheek e Chukwueze, oltre allo squalificato Thiaw. In porta Maignan e difesa formata al centro da Kjaer e Tomori, con ai lati Calabria e Theo Hernandez. In mediana Musah, Adli e Reijnders. In attacco Giroud con Pulisic e Leao ai lati.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

ARBITRO: Orsato della sezione di Schio

Autore Elpidio Ercolanese

Mi piace: Mi piace Caricamento...