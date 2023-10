A Paestum il V workshop cilentano di ostetricia e ginecologia

“L’universo donna dal territorio all’ospedale: percorso integrato” il tema del il quinto workshop cilentano di ostetricia e ginecologia in programma il 3 e 4 novembre

Si terrà a Paestum, presso l’Hotel Ariston, il 3 e 4 novembre il quinto workshop cilentano di ostetricia e ginecologia. “L’universo donna dal territorio all’ospedale: percorso integrato” è il tema che sarà affrontato nella due giorni organizzata dal dottor Salvatore Ronsini, responsabile scientifico del workshop e con la presidenza delle Società Scientifiche di Ginecologia. Diversi gli argomenti che saranno trattati. Si va dalla “Gravidanza: stratificazione del rischio”, alla “Gravidanza ad alto rischio: una rete per l’assistenza”, passando per il ““Ritardo di crescita: definizione e management”, la “Riproduzione nelle pazienti ad alto rischio oncologico”, la “Sindrome genitourinaria”, la “Menopausa” e le “Nuove strategie nella contraccezione ormonale.

“Il V Workshop si propone ancora una volta di offrire momenti di riflessione su tematiche sempre attuali di Ostetricia e Ginecologia, privilegiando la discussione interattiva tra i partecipanti. – ha spiegato il dottor Salvatore Ronsini – Questa Quinta Edizione vuole evidenziare sempre di più ciò che il rapporto Territorio-Ospedale rappresenta nei percorsi diagnostico-terapeutici per una migliore qualità di vita della Donna in tutte le sue fasi: adolescenza, riproduzione, menopausa. Siamo certi che gli illustri Relatori invitati, del mondo Accademico, Ospedaliero e del Territorio, alcuni dei quali nati nella stessa Terra che ha dato vita alla leggendaria “Scuola Medica Salernitana”, sapranno dare una risposta esaustiva ai molti interrogativi che, ancora oggi, emergono sia dalla letteratura che dalle esperienze di vita quotidiana”. L’apertura dei lavori è prevista per venerdì 3 novembre alle ore 9 con i saluti delle autorità presenti e si proseguirà fino alle 13 del 4 novembre con la chiusura del corso ed il test Ecm.

Autore Pasquale Vespa Direttore responsabile NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica

