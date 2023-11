Champions League, il Napoli ospita l’Union Berlino e si gioca un pezzo di qualificazione

Squadre in campo al Maradona questa sera a partire dalle ore 18.45. In caso di vittoria il Napoli si presenterebbe all’ultima con il Braga avendo due risultati utili su tre

Il Napoli affronta questa sera l’Union Berlino al Maradona in gara valida per la quarta giornata del girone C di Champions League. Gli Azzurri in Coppa hanno vinto la gara di andata con i tedeschi 1-0, facendo registrare finora due vittorie e una sconfitta (3-2 con il Real Madrid). Attualmente la formazione di Garcia è seconda con 6 punti in classifica, a meno tre dagli spagnoli (quota 9) e più 3 sullo Sporting Braga mentre è a più 6 sull’Union Berlino, ancora fermo a zero punti. Vincere, pur senza avere ancora l’aritmetica, significherebbe quindi avvicinarsi al passaggio agli ottavi di finale. Obiettivo che appare ampiamente alla portata, viste le difficoltà della formazione tedesca che in Bundesliga si trova in zona retrocessione (penultima come il Mainz) e tra Campionato e Coppa ha collezionato la bellezza di ben 12 sconfitte di fila. Finora il Napoli non ha certo brillato in Champions, un po’ come in Serie A dove si sono visti solo sprazzi del gioco che l’anno scorso ha incantato e portato alla vittoria dello scudetto. Eppure i risultati positivi non sono mancati e ultimamente la squadra è sembrata in crescita. Ulteriore motivo di fiducia per affrontare i tedeschi senza troppe remore e dare finalmente la svolta a una stagione iniziata maluccio.

Per quanto riguarda le probabili formazioni Garcia effettuerà pochi cambi rispetto alla squadra che ha battuto la Salernitana nell’ultima di campionato. In difesa si rivede Natan (che ha saltato il derby poiché squalificato) a far coppia con Rrahmani, sulle fasce l’inamovibile Di Lorenzo e uno tra Mario Rui e Olivera, con il primo che sembra favorito. A centrocampo terzetto formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco, vista l’assenza di Osimhen e le ottime prestazioni (condite dai gol), il tecnico franco-spagnolo punterà ancora su Raspadori. Completano il reparto avanzato Politano e Kvara.

Probabile il 3-5-2 da parte del tecnico dei tedeschi Fischer. In porta Ronnow e difesa formata dall’ex Juve Bonucci (in panchina all’andata) con Knoche e Diogo Leite. A centrocampo terzetto formato da Kral, Laïdouni e Haberer con Trimmel e Gosens sulle fasce. In attacco Becker e Behrens.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Natan, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Bonucci, Knoche, Diogo Leite; Trimmel, Kral, Laïdouni, Haberer, Gosens; Becker, Behrens. All. Fischer

ARBITRO: Danny Makkelie (Olanda)

Autore Elpidio Ercolanese

