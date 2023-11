Serie A, il Napoli affronta l’Empoli al Maradona

Squadre in campo quest’oggi alle ore 12.30. Agli Azzurri serve una vittoria per superare il Milan in classifica e piazzarsi al terzo posto mentre ai toscani servono punti per superare il Verona e uscire così dalla zona retrocessione

Il Napoli ospita l’Empoli quest’oggi al Maradona in gara valida per la 12esima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Garcia arriva all’appuntamento dopo aver pareggiato con l’Union Berlino in Champions League, un risultato che ha provocato forti malumori nell’ambiente Azzurro. Pur avendo dominato per larghi tratti, infatti, Raspadori e compagni non sono riusciti a battere un avversario inferiore sul piano tecnico e che veniva da ben 12 sconfitte consecutive tra le gare in Bundesliga e le gare europee, rimandando per ora il discorso qualificazione, che dipenderà dai risultati con Real Madrid e Sporting Braga. In campionato invece la formazione di Garcia è reduce dalla vittoria nel derby con la Salernitana ultima in classifica. Una vittoria con i toscani permetterebbe al Napoli di scalzare il Milan dal terzo posto in classifica (ieri i Rossoneri hanno pareggiato con il Lecce, ndr), portandosi a soli 5 punti dalla Juve capolista. Anche la formazione di Andreazzoli è alla ricerca di punti, una vittoria infatti permetterebbe ai toscani di superare il Verona in classifica e portarsi fuori dalla zona retrocessione.

La formazione scelta da Garcia sarà probabilmente simile a quella vista in campo con l’Union Berlino. In difesa Rrahmani e Natan con ai lati Di Lorenzo e Olivera (Mario Rui stavolta partirà dalla panchina, ndr). A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco fiducia a Raspadori (ancora assente Osimhen), con ai lati Politano e Kvara.

Nei toscani non ci sarà Baldanzi, ancora alle prese con problemi alla caviglia, ma Andreazzoli ritroverà Maleh. In porta Berisha e difesa formata al centro da Ismajli e dall’ex Luperto, con ai lati Ebuehi e Bastoni. A centrocampo Marin, Grassi (altro ex della gara) e Maleh. Sulla trequarti Gyasi alle spalle delle punte Caputo e Cancellieri.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Gyasi; Caputo, Cancellieri. All

ARBITRO: Alessandro Prontera di Bologna

