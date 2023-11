Mercoledì 15 novembre 2023 ore 16.00 presso ilCartastorie | museo dell’archivio storico del Banco di Napoli

“E se Renzo, nelle sue peregrinazioni, fosse giunto a Napoli anziché a Milano?”… Con questa domanda al contempo scherzosa e serissima è nata la rassegna sostenuta e patrocinata dalla Regione Campania “Un autunno con Manzoni a Napoli”, che verrà inaugurata mercoledì 15 novembre alle ore 16.00 presso ilCartastorie | museo dell’archivio storico del Banco di Napoli. In occasione dei 150 anni dalla morte dello scrittore, l’associazione “Progetto Sophia. Donne verso la Bellezza” propone una rassegna di incontri su temi chiave dell’universo dei Promessi Sposi aperti a tutti i curiosi, professionisti e non dei temi letterari, per riascoltare e riassaporare l’opera manzoniana in un’atmosfera informale, oltre i confini scolastici e accademici.

Gli eventi saranno anche un’occasione di riassaporare il Seicento, secolo d’oro della città partenopea, con gli occhi nuovi del contemporaneo e con le domande ancora brucianti che spinsero Manzoni a affondarvi lo sguardo, tra ironia e partecipazione, tra vergogna per le miserie e meraviglia per le altezze a cui l’essere umano può giungere in ogni tempo. Questo primo appuntamento sarà un dialogo a più voci condotto da Paolo Fonzi e Pasquale Palmieri dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. A coordinare l’incontro sarà l’intelletto vivace di Marco Viscardi, docente di letteratura italiana presso l’ISS “Pitagora” di Pozzuoli e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e autore dei testi ispiratori della rassegna, apparsi durante l’estate nella rivista digitale Nazione Indiana e di prossima pubblicazione presso la casa editrice Il Melangolo.

L’associazione promotrice è lieta di offrire ai primi 30 prenotati – con preferenza agli studenti – il biglietto di ingresso alla suggestiva sede del Cartastorie, per una visita guidata prima di lanciarsi in questo viaggio con Manzoni tra gli sbalzi della grande Storia, mai cristallizzata nel tempo ma continuamente riesaminata e riscoperta, e che dal Seicento porta ancora con sé un’eco di straordinaria attualità.

ilCartastorie | museo dell’archivio storico del Banco di Napoli, via dei Tribunali 213-214 Prenotazione necessaria scrivendo a progettosophia@gmail.com oppure tramite Whatsapp al 3755733967.

