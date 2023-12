Serie A, il Napoli affronta la Juve all’Allianz Stadium

Squadre in campo stasera alle 20.45. I padroni di casa puntano alla vittoria per portarsi momentaneamente in classifica davanti all’Inter capolista, il Napoli per non perdere ulteriori punti dalle prime della classe

Il Napoli affronta la Juventus all’Allianz Stadium in gara valida per l’anticipo della 15esima giornata del campionato di Serie A. Gli Azzurri sono reduci dalla sconfitta casalinga con l’Inter che ha lasciato l’amaro in bocca per com’è maturata anche in relazione ad alcune scelte arbitrali. I Bianconeri invece vengono dalla vittoria sul campo del Monza. Diversa anche la situazione in classifica con la formazione di Mazzarri quarta insieme alla Roma e quella di Allegri a soli due punti di distanza dall’Inter capolista. Motivazioni altissime alla gara per entrambe perché mentre il Napoli vuole evitare di perdere ulteriori punti rispetto alle prime della classe, la Juve vuole riportarsi momentaneamente in testa alla classifica. I tifosi Azzurri sperano di vedere ulteriori miglioramenti rispetto alla gestione di Rudi Garcia, miglioramenti che già ci sono stati in queste prime settimane sotto la guida del nuovo tecnico Walter Mazzarri. Fare uno sgambetto alla Juve in questo punto della stagione avrebbe un sapore speciale, più speciale del solito per un Napoli che molti considerano fuori dai giochi. Sgambetto che a Mazzarri riuscì anche nella precedente esperienza napoletana nel 2009, quando la vittoria sotto la Mole mancava da ben 20 anni e gli Azzurri si imposero in rimonta grazie a una doppietta dell’allora capitano Marek Hamsik e al gol di Jesus Datolo. Favorita per l’appuntamento di questa sera la Juve, visti i recenti risultati delle due formazioni e l’emergenza in difesa per Mazzarri ma i Campioni d’Italia proveranno con grinta e applicazione a strappare il miglior risultato.

Per quanto riguarda le probabili formazioni Max Allegri ritrova Danilo dal primo minuto così come Locatelli. In porta Szczesny e terzetto difensivo formato da Gatti, Bremer e appunto Danilo. A centrocampo McKennie, Locatelli e Rabiot con ai lati Cambiaso e Kostic. In attacco Chiesa e Vlahovic.

Nel Napoli non recupera Mario Rui e continua l’emergenza sulla fascia sinistra dov’è assente anche Olivera, toccherà ancora Natan adattarsi in un ruolo non suo. In porta Meret nonostante gli errori con l’Inter, difesa formata al centro da Rrahmani e Juan Jesus con ai lati Di Lorenzo e Natan. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Osimhen con ai lati Politano e Kvara.

Probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

ARBITRO: Orsato di Schio

