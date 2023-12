Juve-Napoli 1-0. Notte fonda per gli Azzurri e terza sconfitta di fila

All’Allianz Stadium il Napoli viene punito su una delle poche sbavature difensive da un colpo di testa al 51’. Poi fa troppo poco per rimontare, visto che con il possesso palla non si vince

JUVE (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (46′ st Rugani), McKennie (46′ st Iling Junior), Locatelli, Rabiot, Kostic (37′ st A. Sandro); Chiesa (37′ st Kean), Vlahovic (25′ st Milik). All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus, Natan (26′ st Zanoli); Anguissa, Lobotka (40′ st Cajuste), Zielinski (19′ st Elmas); Politano (26′ st Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia (40′ st Simeone). All. Mazzarri

MARCATORI: 5′ st Gatti (J).

ARBITRO: Orsato di Schio

La Juve batte 1-0 il Napoli all’Allianz Stadium in gara valida per l’anticipo della 15esima giornata del campionato di Serie A. Regala la vittoria ai Bianconeri un gol di testa di Gatti al 51’, grazie a un errore di marcatura di Rrahmani e Di Lorenzo. Per quasi tutto il secondo tempo la Juve si difende giocando maluccio, il Napoli invece si perde in un possesso palla sterile riuscendo a fare pure peggio (difficile) dei Bianconeri. A lasciare l’amaro in bocca al 28’ del primo tempo l’errore a tu per tu con il portiere di Kvara, se il georgiano avesse messo la palla dentro la partita sarebbe cambiata e forse avremmo assistito a un’altra gara. Il Napoli ha fatto poco, nella ripresa neanche i cambi sono serviti a rivitalizzare una squadra involuta sulla quale è sempre più notte fonda per la terza sconfitta consecutiva dopo Real Madrid e Inter. Ci si aspettava un altro atteggiamento dagli uomini di Mazzarri che avevano fatto vedere dei miglioramenti. Ora che la stagione appare sempre più di sofferenza il tecnico toscano cercherà di salvare il salvabile. Primo aspetto sul quale lavorare è prendere meno gol (il Napoli ne ha presi 8 in tre gare), poi ci sarà da ritrovare un po’ di brillantezza in attacco. Almeno questo ora che gli unici obiettivi (Supercoppa e Coppa Italia a parte) sembrano essere rimasti il passaggio agli ottavi in Champions e la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per Club.

Per la gara con il Napoli Max Allegri ritrova Danilo e Locatelli dal primo minuto mentre Mazzarri viste le assenze di Mario Rui e Olivera sulla fascia sinistra adatta ancora Natan a sinistra e si affida al centro alla coppia Rrahmani-Juan Jesus, con l’inamovibile Di Lorenzo a destra. In attacco nessuna sorpresa con Osimhen dal primo minuto, ai lati Politano e Kvara. Gli Azzurri partono forte e costringono la Juve nella propria metà campo, Juve che si difende con ordine e riparte: questo il canovaccio della gara. Proprio grazie alle ripartenze la Juve ha una grande occasione con Vlahovic che spreca davanti a Meret mentre il Napoli si divora il gol con Kvara a tu per tu con Szczesny e poi con Di Lorenzo dopo un pasticcio della difesa Bianconera.

A inizio ripresa i padroni di casa passano in vantaggio con un colpo di testa di Gatti su cross teso in area di Cambiaso: errore di marcatura in questo caso di Di Lorenzo e Rrahmani. Inizia un monologo da parte del Napoli che alza il baricentro e attacca con tanti uomini. Il possesso palla però è sterile, la Juve si difende con tanti uomini dietro la linea della palla e gli Azzurri faticano a saltare l’uomo così come a mancare sono anche i tiri dalla distanza che avrebbero aiutato. Mazzarri tenta di rivitalizzare l’attacco togliendo Zielinski, Natan e Politano per fare entrare Elmas, Zanoli e Raspadori. Per l’assalto finale entrano anche Cajuste e Simeone ma la difesa della Juve regge e così matura una vittoria striminzita ma utile per riportarsi momentaneamente davanti all’Inter in classifica. Il Napoli invece si mangia le mani per essere riuscito a giocare peggio dei padroni di casa (difficile) e per la terza sconfitta consecutiva.

Autore Elpidio Ercolanese

