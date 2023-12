Natale oltre i confini, Teatro Musica Danza

12-15-18-27 dicembre nell’ambito della rassegna Altri Natali – la cultura è plurale Municipalità n 5 – Teatro Immacolata – Via F. Nuvolo 9, Napoli

Storie di Natali lontani, futuristici, multietnici e fantastici. Natale oltre i confini è la rassegna organizzata da Sfera Ovale, nell’ambito dell’iniziativa Altri Natali – la cultura è plurale promossa e finanziata dal Comune di Napoli, che avrà luogo al Teatro Immacolata, in via Nuvolo 9, nel cuore del quartiere Vomero, dal 12 al 27 dicembre in quattro appuntamenti. Una rassegna di teatro, musica e danza con la direzione artistica di Sabrina D’Aguanno e Rosario Liguoro, che alterna laboratori in discipline dello spettacolo a partecipazione gratuita, su prenotazione, a performance serali a ingresso gratuito. Saranno protagoniste le compagnie: Akerusia Danza diretta da Elena D’Aguanno; Art Garage diretta da Emma Cianchi; l’associazione Antego diretta da Francesca Rondinella e la compagnia Racconti teatrali diretta da Pierpaolo Palladino. La rassegna delinea una rappresentazione trasversale e alternativa del Natale, intrecciando le storie dal mondo e dal fantastico, attraverso differenti forme e linguaggi di spettacolo dal vivo. Il pubblico della rassegna avrà la possibilità non solo di assistere agli eventi ma di partecipare attivamente a incontri di scambio e confronto con meeting post-spettacolo.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: sferaovale.campania@gmail.com

Autore Pasquale Vespa Direttore responsabile NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica

Mi piace: Mi piace Caricamento...