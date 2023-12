Champions, al Maradona Napoli-Braga. Partita da dentro o fuori per la qualificazione agli ottavi

Squadre in campo questa sera alle ore 21. La formazione di Mazzarri, seconda in classifica del gruppo C con 7 punti, si gioca la qualificazione agli ottavi nell’ultima gara della fase a gironi. Agli Azzurri basterà non perdere con oltre un gol di scarto (diversamente sarebbero fuori per differenza reti tra andata e ritorno)

Dopo aver rimediato tre sconfitte di seguito, una in Champions con il R. Madrid e due in campionato con Inter e Juve, il Napoli scenderà in campo questa sera con i portoghesi dello Sporting Braga, in gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Partita importante per entrambe le formazioni, che mirano allo slot che vale la qualificazione agli ottavi. Avanti la formazione di Mazzarri, seconda in classifica a più 3 sul Braga: agli Azzurri basterà non perdere con oltre un gol di scarto, diversamente sarebbero fuori per differenza reti tra andata e ritorno. L’augurio è però che il Napoli torni a vincere e convincere visto che l’ultimo successo risale al 25 novembre con l’Atalanta in campionato. In quella occasione, alla prima gara sotto la guida del nuovo tecnico Walter Mazzarri, il Napoli aveva fatto vedere dei miglioramenti, in parte mostrati anche con l’Inter nonostante la sconfitta pesante. Vincere e conquistare il pass agli ottavi avrebbe per gli Azzurri dei risvolti importanti anche sul piano del morale. L’avversario è alla portata, anche se il Napoli ha purtroppo palesato evidenti limiti difensivi anche per l’assenza di un giocatore di ruolo sulla fascia sinistra (Mario Rui e Olivera ancora out) e una scarsa condizione di forma che non permette all’intero gruppo di esprimersi ai livelli dell’anno scorso.

Per quanto riguarda le probabili formazioni in porta andrà Meret, difesa formata al centro da Rrahmani e Ostigard con ai lati Natan adattato in un ruolo non suo sulla fascia sinistra (l’alternativa è Zanoli) e l’inamovibile Di Lorenzo a destra. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Osimhen con ai lati Politano e uno tra Elmas e Raspadori (Kvara non al meglio partirà dalla panchina).

Per quanto riguarda il Braga il tecnico Artur Jorge pare intenzionato a confermare il modulo 4-2-3-1. In porta Matheus e difesa formata da Fonte e Niakaté con Gomez e Borja ai lati. In mediana Moutinho e Carvalho. Sulla trequarti Djalo, Zalazar e Horta alle spalle dell’unica punta Banza.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar, Horta; Banza. All. Jorge.

ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia)

Autore Elpidio Ercolanese

