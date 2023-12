Napoli-Braga 2-0. La formazione di Mazzarri conquista gli ottavi di Champions

Autorete di Saatci del Braga a circa 10 dall’inizio del match, poi il Napoli raddoppia al 33’ con Osimhen

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (73′ Ostigard), Natan; Anguissa, Lobotka (69′ Gaetano), Zielinski (60′ Cajuste); Politano (60′ Elmas), Osimhen (69′ Raspadori), Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri

BRAGA (4-2-3-1): Matheus ; Gomez (81′ Mendes ), Fonte, Serdar Saatci, Borja; Moutinho (81′ A.Horta), Zalazar (68′ Musrati); Bruma, Pizzi (46′ Ruiz), Horta (88′ Rony Lopes); Banza. Allenatore: Arthur Jorge

MARCATORI: 9′ aut. Saatci, 33′ Osimhen

ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia)

Il Napoli batte 2-0 lo Sporting Braga in gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions e si qualifica agli ottavi insieme al Real Madrid mentre i portoghesi in virtù del terzo posto parteciperanno all’Europa League. Pur non brillando la formazione di Mazzarri, che aveva a disposizione tre risultati su tre (anche in caso di sconfitta di misura sarebbe andata avanti), trova il vantaggio con un’autorete di Saatci e raddoppia con Osimhen nel primo tempo. Gli Azzurri si dimostrano attenti e sono bravi a sfruttare le poche occasioni avute. Nel primo tempo a far vedere le cose migliori sono infatti stati gli ospiti, poi nella ripresa quando la probabilità di qualificazione dei portoghesi si è ridotta al lumicino, è venuto fuori il Napoli con le giocate di Politano e Kvara (pericolosi pur senza trovare la rete). Oltre all’aspetto economico per le casse del Club, per la formazione di Mazzarri, reduce da ben tre sconfitte (una in coppa con il Real, le altre due in campionato), questa vittoria serve soprattutto sul piano del morale, sperando presto di tornare a vedere presto un Napoli convincente. Se il Napoli tornerà ai livelli dello scorso anno ci sarà tempo di provare a togliersi altre soddisfazioni in campionato e anche in campo europeo, dove gli Azzurri sono ininterrottamente da 13 stagioni.

Mazzarri per la gara con il Braga si affida agli stessi 11 scesi in campo nella partita persa con la Juve. Gli Azzurri rischiano a inizio gara sull’incursione di Bruma che con il mancino calcia fuori da ottima posizione senza però trovare lo specchio della rete. La svolta al 9’ su cross di Politano, il turco Serdar Saatci ha un controllo difettoso e beffa Matheus. Nonostante il vantaggio del Napoli a far vedere le cose migliori sono ancora gli ospiti, per esempio al 25’ con un tiro da fuori di Horta sul quale Meret si allunga negando il pari. Neanche dieci minuti più tardi il raddoppio della formazione di Mazzarri, con Natan che scappa sulla fascia e serve al centro Osimhen, controllo difettoso del nigeriano ma palla in rete a mettere la qualificazione in cassaforte.

Fioccano le occasioni per il tris nella ripresa. Il primo a provarci è Politano con un missile dalla lunga distanza che costringe Matheus agli straordinari. L’ex Inter ci riprova qualche minuto dopo ma stavolta il suo tiro risulta troppo debole per impensierire l’estremo difensore. Anche Anguissa ha l’occasione di andare in gol ma dimostra una pessima mira calciando addosso al portiere da ottima posizione. Neanche a Kvara va meglio nel finale, Matheus nega anche stavolta il tris. Appena cinque minuti dopo i portoghesi hanno l’occasione per accorciare le distanze con Horta: ottimo il suo tiro ma palla sul palo e il Napoli si salva. Minuti tranquilli di gestione nel finale, gli Azzurri vincono 2-0 e volano agli ottavi.

Autore Elpidio Ercolanese

