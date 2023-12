“Il presepe di San Francesco in quel di Greccio”, spettacolo itinerante al Complesso Monumentale di San Francesco ad Aversa

Il primo presepe della storia nasce grazie a San Francesco d’Assisi a Greccio

Dal 15 dicembre, nel Complesso Monumentale di San Francesco ad Aversa, il Nostos Teatro, in collaborazione con Associazione Culturale “Gli amici di San Francesco”, porta in scena “Il presepe di San Francesco in quel di Greccio”. Storicamente, il primo presepe della storia nasce proprio grazie a San Francesco d’Assisi a Greccio, un paesino inerpicato sull’appennino laziale in provincia di Rieti.

Nel 1223, circa due settimane prima della festa della Natività, dopo aver ottenuto l’autorizzazione da Papa Onorio III, Francesco si rivolse a Giovanni Velita, Signore di Greccio, suo amico e seguace, confessandogli il desiderio di voler “raffigurare dal vivo la scena della Natività; vedere con gli occhi del corpo la povertà in cui Gesù Bambino venne al mondo, come fu adagiato in una greppia e come vi giaceva tra il bove e l’asinello.”

Per Francesco il Natale era una ricorrenza speciale: da quando aveva compiuto un viaggio in Terra Santa conservava chiare nel cuore le immagini di Betlemme; il suggestivo paesaggio di Greccio, con le sue alture costellate da grotte, gli ricordava tanto il territorio della Palestina. Al Velita chiese di individuare un luogo, immerso nella natura, che potesse fare da sfondo a questa rivisitazione e di preparare l’occorrente per tale rappresentazione: un altare, un asino e un bue, un bambino di pezza e un po’ di paglia.

𝐈𝐥 𝟐𝟒 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟏𝟐𝟐𝟑, 𝐚 𝐦𝐞𝐳𝐳𝐚𝐧𝐨𝐭𝐭𝐞, 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐯𝐚 𝐜𝐨𝐬ì 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐩𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚.

Ed è proprio seguendo le orme di Francesco che, quest’anno, la compagnia del Nostos Teatro vuole far rivivere la magia di quella notte di 800 anni fa, ricostruendo, sotto forma di spettacolo teatrale itinerante, ciò che ha portato Francesco a concepire l’idea del Presepe e la sua messa in scena. La rappresentazione rientrerà nel format teatrale itinerante di “A SPASSO CON LA STORIA” che, nel dicembre 2023, raggiunge la sua XV edizione.

Sono previste repliche di mattina aperte alle scuole di ogni ordine e grado e serali aperte a tutti. A fare da cornice a questo meraviglioso progetto sarà il Complesso Monumentale di San Francesco, nel centro di Aversa, e grazie alla formula itinerante del format gli spettatori avranno modo di visitare questo luogo pittoresco seguendo gli attori stessi. Per questo si consiglia di indossare scarpe comode. Lo spettacolo si svolgerà in luoghi all’aperto ma riparati dalla pioggia.

15 dicembre 2023

dalle 20.00 alle 22:20 ingressi ogni 20 minuti

durata spettacolo 60 minuti

16 – 17 dicembre 2023

dalle 18:00 alle 22:20 ingressi ogni 20 minuti

durata spettacolo 60 minuti

𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶:

Segreteria Organizzativa Nostos Teatro

𝗔𝗰𝗾𝘂𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗯𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲:

𝗗𝗼𝘃𝗲:

Chiostro Monumentale San Francesco Delle Monache

Piazzetta Don Diana – Aversa – 81031- (CE)